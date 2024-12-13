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Posted 13 декабря, 14:02

Published 13 декабря, 14:02

Modified 13 декабря, 14:04

Updated 13 декабря, 14:04

Пермское НПО «Искра» вошла в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

Пермское предприятие стало частью корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

13 декабря 2024, 14:02
Фото: НПО Искра.

Пермское НПО «Искра» вошла в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

Ранее НПО «Искра» входило в состав объединенной ракетно-космической корпорации, которая является частью ГК «Роскосмос».

Ранее НПО «Искра» входило в состав объединенной ракетно-космической корпорации, которая является частью ГК «Роскосмос».

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче пермского НПО «Искра» в состав АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“ (КТРВ), сообщает „Коммерсант“.

Этим же указом КТРВ освобождается от выплаты дивидендов в 2024–2028 годах при условии направления этих средств на обеспечение выполнения гособоронзаказа и стабилизацию финансового состояния «Искры».

До подписания указа НПО входило в состав объединенной ракетно-космической корпорации, которая является частью ГК «Роскосмос».

Накануне ПАО «НПО „Искра“ провело внеочередное общее собрание акционеров общества. На повестку было вынесено два вопроса: об одобрении кредитной линии и об изменении устава компании. В новой редакции документа общество перестает быть публичным. Также акционеров просят одобрить обращение „Искры“ в Центробанк об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах. Результаты голосования пока официально не раскрыты.

Кроме того, ранее ПАО «НПО „Искра“ провело дополнительный выпуск более 1,241 млрд акций номинальной стоимостью 1 рублей. Из них по закрытой подписке фактически размещено 10,34%.

Собеседники издания не исключают, что смена формы собственности и допэмиссия были подготовкой к вхождению в состав КТРВ.

Переход под управление КТРП поспособствует сохранению производственных связей с АО «Пермский завод „Машиностроитель“, принадлежащий КТРВ с 2012 года, отмечалось ранее.

Основная специализация «НПО „Искра“» — это производство продукции ракетно-космического назначения и оборудования для топливно-энергетического комплекса. Предприятие основано в 1955 году с целью разработки и создания образцов ракетной техники.

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#Экономика#Пермь#НПО Искра#Вооружение#Системы ракетного вооружения
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