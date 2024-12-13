Пермское предприятие стало частью корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

Posted 13 декабря, 14:02
Published 13 декабря, 14:02
Modified 13 декабря, 14:04
Updated 13 декабря, 14:04
Ранее НПО «Искра» входило в состав объединенной ракетно-космической корпорации, которая является частью ГК «Роскосмос».
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче пермского НПО «Искра» в состав АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“ (КТРВ), сообщает „Коммерсант“.
Этим же указом КТРВ освобождается от выплаты дивидендов в 2024–2028 годах при условии направления этих средств на обеспечение выполнения гособоронзаказа и стабилизацию финансового состояния «Искры».
До подписания указа НПО входило в состав объединенной ракетно-космической корпорации, которая является частью ГК «Роскосмос».
Накануне ПАО «НПО „Искра“ провело внеочередное общее собрание акционеров общества. На повестку было вынесено два вопроса: об одобрении кредитной линии и об изменении устава компании. В новой редакции документа общество перестает быть публичным. Также акционеров просят одобрить обращение „Искры“ в Центробанк об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах. Результаты голосования пока официально не раскрыты.
Кроме того, ранее ПАО «НПО „Искра“ провело дополнительный выпуск более 1,241 млрд акций номинальной стоимостью 1 рублей. Из них по закрытой подписке фактически размещено 10,34%.
Собеседники издания не исключают, что смена формы собственности и допэмиссия были подготовкой к вхождению в состав КТРВ.
Переход под управление КТРП поспособствует сохранению производственных связей с АО «Пермский завод „Машиностроитель“, принадлежащий КТРВ с 2012 года, отмечалось ранее.
Основная специализация «НПО „Искра“» — это производство продукции ракетно-космического назначения и оборудования для топливно-энергетического комплекса. Предприятие основано в 1955 году с целью разработки и создания образцов ракетной техники.