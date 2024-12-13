Пермское предприятие стало частью корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

Накануне ПАО «НПО „Искра“ провело внеочередное общее собрание акционеров общества. На повестку было вынесено два вопроса: об одобрении кредитной линии и об изменении устава компании. В новой редакции документа общество перестает быть публичным. Также акционеров просят одобрить обращение „Искры“ в Центробанк об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах. Результаты голосования пока официально не раскрыты.