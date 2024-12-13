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Posted 13 декабря, 11:06

Published 13 декабря, 11:06

Modified 13 декабря, 11:09

Updated 13 декабря, 11:09

Пермяк оштрафован на 100 тыс. рублей за попытку откупиться от обязательных работ

Пермяк пытался откупится от обязательных работ, но попался на подкупе

13 декабря 2024, 11:06
Фото: 1MI.

Пермяк оштрафован на 100 тыс. рублей за попытку откупиться от обязательных работ

Мужчина предлагал 25 тысяч рублей, но теперь заплатит 100 тысяч.

Свердловский районный суд Перми вынес приговор 30-летнему пермяку. Он признан виновным в коммерческом подкупе, сообщают в прокуратуре края.

За совершение правонарушения мужчине было назначено административное наказание в виде обязательных работ. Не желая трудиться, подсудимый передал должностному лицу организации, в которую он был направлен для выполнения обязательных работ, 25 тыс. рублей за составление подложных документов, подтверждающих отбытие наказания.

В судебном заседании мужчина вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся.

Судом пермяк признан виновным по п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

В ноябре стало известно, что руководитель АНО «Организация экономической безопасности и гражданского контроля» («ОЭБиГК») Дмитрий Печенкин в общем требовал от организаторов спортивных ставок не менее 675 тыс. рублей.

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#Общество#Пермь#Подкуп
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