Пермяк пытался откупится от обязательных работ, но попался на подкупе

За совершение правонарушения мужчине было назначено административное наказание в виде обязательных работ. Не желая трудиться, подсудимый передал должностному лицу организации, в которую он был направлен для выполнения обязательных работ, 25 тыс. рублей за составление подложных документов, подтверждающих отбытие наказания.