Пермяк требует за неудачное обрезание от клиники почти 900 тысяч рублей

«Прошло несколько месяцев, но истец до сих пор не может восстановиться. Ему пришлось за свой счет переделывать неудачно выполненную операцию в другой клинике. Таких операций было проведено несколько, но последствия неудачно выполненной первоначальной так до конца и не устранены», — пояснил «КП-Пермь» юрист истца Андрей Бурылов.