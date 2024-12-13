Пермяк требует за неудачное обрезание от клиники почти 900 тысяч рублей

Posted 13 декабря, 12:37
Published 13 декабря, 12:37
Modified 13 декабря, 12:40
Updated 13 декабря, 12:40
В Перми 34-летний мужчина из-за неудачной операции по обрезанию подал в суд на одну из пермских клиник. Об этом сообщает «КП-Пермь».
Этим летом 34-летний водитель обратился в частный медицинский центр для решения очень деликатной проблемы. По медицинским показаниям ему необходимо было провести хирургическую операцию по удалению крайней плоти. Он посмотрел в интернете, какие пермские клиники выполняют данные операции, и обратился в одну из них.
За оказание медицинских услуг пермяк заплатил почти 40 тыс. рублей. Однако операция была проведена неудачно: из-за излишков убранной кожи у мужчины произошла деформация полового органа. Это принесло боль, вред здоровью, большие проблемы в сексуальной сфере, пришлось работать с психологом и сексологом, рассказывает мужчина изданию.
«Прошло несколько месяцев, но истец до сих пор не может восстановиться. Ему пришлось за свой счет переделывать неудачно выполненную операцию в другой клинике. Таких операций было проведено несколько, но последствия неудачно выполненной первоначальной так до конца и не устранены», — пояснил «КП-Пермь» юрист истца Андрей Бурылов.
После некачественно оказанных платных медицинских услуг пермяк решил обратиться в суд. Уже прошло первое заседание. В качестве возмещения материального вреда истец просит выплатить ему 130 тыс. рублей. А в качестве морального — 750 тыс. рублей.
«Клиника, конечно, признает, что операция была выполнена некачественно, и извиняется, но готова добровольно выплатить лишь стоимость неудачной операции. Причину случившегося врачи особо не объясняют, хотя обмолвились, что у хирурга дрогнула рука», — рассказывает юрист.
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