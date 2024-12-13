Пермяк устроил пожар, закурив в квартире

Posted 13 декабря, 03:38
Published 13 декабря, 03:38
Modified 13 декабря, 03:51
Updated 13 декабря, 03:51
В Перми 76-летний мужчина закурил в квартире и устроил пожар. Инцидент произошел в пятиэтажке на ул. Кавалерийская, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
На место происшествия прибыли три единицы пожарной техники и 15 человек личного состава. Спасатели вывели жителя квартиры и передали медикам. Из соседней квартиры была спасена женщина. Площадь пожара составила 4 кв. м.
Экстренная служба напоминает жителям Прикамья, что курить в постели запрещено. Место для курения должно быть оборудовано пепельницей. В доме необходимо установить пожарный извещатель.