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Posted 13 декабря, 03:38

Published 13 декабря, 03:38

Modified 13 декабря, 03:51

Updated 13 декабря, 03:51

В Перми 76-летний мужчина закурил в квартире и устроил пожар

Пермяк устроил пожар, закурив в квартире

13 декабря 2024, 03:38
Фото: МЧС Прикамья.

В Перми 76-летний мужчина закурил в квартире и устроил пожар

Площадь пожар составила 4 кв. м.

В Перми 76-летний мужчина закурил в квартире и устроил пожар. Инцидент произошел в пятиэтажке на ул. Кавалерийская, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

На место происшествия прибыли три единицы пожарной техники и 15 человек личного состава. Спасатели вывели жителя квартиры и передали медикам. Из соседней квартиры была спасена женщина. Площадь пожара составила 4 кв. м.

Экстренная служба напоминает жителям Прикамья, что курить в постели запрещено. Место для курения должно быть оборудовано пепельницей. В доме необходимо установить пожарный извещатель.

Фото: МЧС Прикамья
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#Пермь#Пожар#Спасатели#Курение#Медики#Сигнализация#Пожарная техника#Инцидент
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