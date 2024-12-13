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Posted 13 декабря, 12:39

Published 13 декабря, 12:39

Modified 13 декабря, 12:41

Updated 13 декабря, 12:41

Пермяка будут судить за распространение детской порнографии

Пермяка будут судить за распространение детской порнографии

13 декабря 2024, 12:39
Фото: 1MI.
Мужчина рассылал в соцсетях фотографии несовершеннолетней девочки.

Судья Свердловского районного суда Татьяна Хаснуллина будет рассматривать уголовное дело о трех эпизодах детской порнографии (п. «а, г» ч. 2 ст. 242¹, п. «б» ч. 3 ст. 242, п. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ). Поскольку речь идет о преступлении против несовершеннолетнего, дело будет рассматриваться в закрытом режиме. Первое заседание назначено на 20 декабря.

Как рассказали в СУ СКР по Пермскому краю, следователи с Свердловском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего пермяка. Мужчина рассылал в соцсетях порнографические изображения девочек, не достигших 14 лет.

Следствием установлено, что в марте и апреле 2023 года обвиняемый в «ВКонтакте» незаконно распространил другим пользователям порнографические фотоизображения, в том числе с изображением несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Происшествия#Общество#Суд#Порнография
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