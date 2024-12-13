Пермяков напугала вереница пожарных машин у Мотовилихинских заводов

Posted 13 декабря, 06:46
Published 13 декабря, 06:46
Modified 13 декабря, 10:36
Updated 13 декабря, 10:36
Пожарные МЧС России ликвидировали горение на производстве в Мотовилихинском районе, сообщили в пресс-службе ведомства. Сообщение о пожаре на улице 1905 года поступило сегодня в 9 часов 56 минут. Пострадавших нет.
Прибывшие подразделения ликвидировали загорание масла, в вытяжке производственного цеха, говорится в официальном сообщении ведомства.
«Горение масла оперативно ликвидировано. Поводов для паники нет», — уточняют в МЧС.
По информации журналиста Properm.ru, пожар произошел на производстве ранее учрежденного «Мотовилихинскими заводами» ЗАО «Пермский пружинно-рессорный завод». После банкротства заводов собственник ППРЗ сменился, оба предприятия расположены на одной промплощадке по адресу в Перми ул. 1905 года, 35.