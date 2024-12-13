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Posted 13 декабря, 06:46

Published 13 декабря, 06:46

Modified 13 декабря, 10:36

Updated 13 декабря, 10:36

Пермяков напугала вереница пожарных машин у Мотовилихинских заводов

Пермяков напугала вереница пожарных машин у Мотовилихинских заводов

13 декабря 2024, 06:46
Фото: ЧП Пермь.
Горение масла в вытяжке производственного цеха Пермского пружинно-рессорного завода оперативно ликвидировали.

Пожарные МЧС России ликвидировали горение на производстве в Мотовилихинском районе, сообщили в пресс-службе ведомства. Сообщение о пожаре на улице 1905 года поступило сегодня в 9 часов 56 минут. Пострадавших нет.

Прибывшие подразделения ликвидировали загорание масла, в вытяжке производственного цеха, говорится в официальном сообщении ведомства.

«Горение масла оперативно ликвидировано. Поводов для паники нет», — уточняют в МЧС.

По информации журналиста Properm.ru, пожар произошел на производстве ранее учрежденного «Мотовилихинскими заводами» ЗАО «Пермский пружинно-рессорный завод». После банкротства заводов собственник ППРЗ сменился, оба предприятия расположены на одной промплощадке по адресу в Перми ул. 1905 года, 35.

#Происшествия#Общество#Пожар#Мчс
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