Поставщик питания в детские сады и больницы торговал продуктами без сертификатов

Posted 13 декабря, 13:21
Published 13 декабря, 13:21
Modified 13 декабря, 13:24
Updated 13 декабря, 13:24
10 декабря Россельхознадзора оштрафовали ООО «Грейт Торг» за продажу товара без сертификатов соответствия (по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ). За подобное нарушения закон предусматривает для юридических лиц наказание до 300 тыс. рублей.
В октябре сотрудники Россельхознадзора по требованию Прокуратуры Пермского края была проведена выездная проверка в отношении данной оптовой базы. Здесь хранятся продукты животного происхождения (говядина охлажденная, рыба замороженная, колбасы в ассортименте, молочная продукция).
В ходе проведения мероприятий выявлены нарушения:
ООО «Грейт Торг» реализовывало свою продукцию в социально значимые учреждения Краснокамска, Большой Сосновы, Пермского района и Перми.
Выявленные факты свидетельствуют о нарушении Закона РФ «О ветеринарии», Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».