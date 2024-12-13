Поставщик питания в детские сады и больницы торговал продуктами без сертификатов

10 декабря Россельхознадзора оштрафовали ООО «Грейт Торг» за продажу товара без сертификатов соответствия (по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ). За подобное нарушения закон предусматривает для юридических лиц наказание до 300 тыс. рублей.