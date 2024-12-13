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Posted 13 декабря, 13:21

Published 13 декабря, 13:21

Modified 13 декабря, 13:24

Updated 13 декабря, 13:24

Поставщик питания в детские сады и больницы торговал продуктами без сертификатов

Поставщик питания в детские сады и больницы торговал продуктами без сертификатов

13 декабря 2024, 13:21
Фото: Пресс-служба Россельхознадзора.
На оптовой базе ООО «Грейт Торг» отсутствовали морозильные камеры.

10 декабря Россельхознадзора оштрафовали ООО «Грейт Торг» за продажу товара без сертификатов соответствия (по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ). За подобное нарушения закон предусматривает для юридических лиц наказание до 300 тыс. рублей.

В октябре сотрудники Россельхознадзора по требованию Прокуратуры Пермского края была проведена выездная проверка в отношении данной оптовой базы. Здесь хранятся продукты животного происхождения (говядина охлажденная, рыба замороженная, колбасы в ассортименте, молочная продукция).

В ходе проведения мероприятий выявлены нарушения:

  • отсутствуют морозильные камеры для хранения продуктов животного происхождения;
  • по данным системы «Меркурий», с 12 февраля по 9 октября 2024 года общество осуществляет несвоевременное гашение ветеринарных сопроводительных документов на животноводческую продукцию;
  • в августе 2024 года был принят 201 кг говяжьей печени и реализован в ООО «Галерея» (г. Пермь) с аннулированным ветеринарным сопроводительным документом.

ООО «Грейт Торг» реализовывало свою продукцию в социально значимые учреждения Краснокамска, Большой Сосновы, Пермского района и Перми.

Выявленные факты свидетельствуют о нарушении Закона РФ «О ветеринарии», Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

#Общество
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