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Posted 13 декабря, 09:30

Published 13 декабря, 09:30

Modified 13 декабря, 09:32

Updated 13 декабря, 09:32

Пермские приставы помогли вернуться домой пенсионеру

Пожилой пермяк забыл свой адрес и не мог попасть домой

13 декабря 2024, 09:30
Фото: Изображение Midjourney.

Пермские приставы помогли вернуться домой пенсионеру

Дело могло закончиться трагедией.

В Пермском края пожилой мужчина забыл свой адрес и не мог попасть домой. За помощью к сотрудникам краевого ГУ ФССП обратилась женщина, проходившая мимо.

«Посетительница рассказала, что встретила пенсионера на улице. Он просил помощи у прохожих: пермяк забыл свой домашний адрес, но очень хотел попасть домой. На улице подмораживало и темнело, ситуация могла закончиться трагедией», — пишут судебные приставы.

Мужчину судебные приставы провели в помещение отдела, предложили ему чай. Пока он грелся, они попытались найти его по базам данным. Поскольку фамилия у него распространенная, сделать это оказалось не так просто. В результате, сотрудникам исполнительным органов удалось установить номер телефона его супруги. Она испугалась звонка, но разобравшись, что происходит, сразу назвала адрес проживания.

Женщина поблагодарила работников ФССП за помощь. Из-за состояния своего здоровья она не могла самостоятельно отправиться на поиски мужа. Также сотрудники ведомства порекомендовали мужчине не выходить из дома без записки с адресом и номером жены.

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#Пермь#Фссп#Судебные приставы#Помощь#Адрес
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