Пожилой пермяк забыл свой адрес и не мог попасть домой

Мужчину судебные приставы провели в помещение отдела, предложили ему чай. Пока он грелся, они попытались найти его по базам данным. Поскольку фамилия у него распространенная, сделать это оказалось не так просто. В результате, сотрудникам исполнительным органов удалось установить номер телефона его супруги. Она испугалась звонка, но разобравшись, что происходит, сразу назвала адрес проживания.