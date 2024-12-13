Пожилой пермяк забыл свой адрес и не мог попасть домой

Posted 13 декабря, 09:30
Published 13 декабря, 09:30
Modified 13 декабря, 09:32
Updated 13 декабря, 09:32
В Пермском края пожилой мужчина забыл свой адрес и не мог попасть домой. За помощью к сотрудникам краевого ГУ ФССП обратилась женщина, проходившая мимо.
«Посетительница рассказала, что встретила пенсионера на улице. Он просил помощи у прохожих: пермяк забыл свой домашний адрес, но очень хотел попасть домой. На улице подмораживало и темнело, ситуация могла закончиться трагедией», — пишут судебные приставы.
Мужчину судебные приставы провели в помещение отдела, предложили ему чай. Пока он грелся, они попытались найти его по базам данным. Поскольку фамилия у него распространенная, сделать это оказалось не так просто. В результате, сотрудникам исполнительным органов удалось установить номер телефона его супруги. Она испугалась звонка, но разобравшись, что происходит, сразу назвала адрес проживания.
Женщина поблагодарила работников ФССП за помощь. Из-за состояния своего здоровья она не могла самостоятельно отправиться на поиски мужа. Также сотрудники ведомства порекомендовали мужчине не выходить из дома без записки с адресом и номером жены.