Сегодня Пермский край накроет мощный снегопад

Posted 13 декабря, 02:38
Published 13 декабря, 02:38
Modified 13 декабря, 02:40
Updated 13 декабря, 02:40
В пятницу, 12 декабря, жителей Прикамья накроет мощный снегопад. В Перми снег начал идти еще ночью, став интенсивнее утром. В течение дня зона снегопадов уйдет севернее, снегом будет засыпать центральные и северные районы, рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.
При этом в южных районах и краевой столице снегопады к вечеру ослабеют, но в субботу вновь усилятся. На крайнем юге и севернее Перми в полосе от Кудымкара до Губахи выпадет до 15-17 мм снега, на остальной территории — 8-13 мм, в Перми — около 10 мм.
На юге Пермского края и в его центре днем прогнозируется потепление до 0…-2˚С, вечером — похолодание до -5…-7˚С. Однако в северных округах региона потепления не ожидается, температура воздуха будет держаться весь день на отметке -7…-10˚С.