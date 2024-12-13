Сегодня Пермский край накроет мощный снегопад

При этом в южных районах и краевой столице снегопады к вечеру ослабеют, но в субботу вновь усилятся. На крайнем юге и севернее Перми в полосе от Кудымкара до Губахи выпадет до 15-17 мм снега, на остальной территории — 8-13 мм, в Перми — около 10 мм.