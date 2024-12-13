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Posted 13 декабря, 02:38

Published 13 декабря, 02:38

Modified 13 декабря, 02:40

Updated 13 декабря, 02:40

Сегодня Пермский край накроет мощный снегопад

Сегодня Пермский край накроет мощный снегопад

13 декабря 2024, 02:38
Фото: 1MI.
В краевом центре выпадет до 10 мм снега.

В пятницу, 12 декабря, жителей Прикамья накроет мощный снегопад. В Перми снег начал идти еще ночью, став интенсивнее утром. В течение дня зона снегопадов уйдет севернее, снегом будет засыпать центральные и северные районы, рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.

При этом в южных районах и краевой столице снегопады к вечеру ослабеют, но в субботу вновь усилятся. На крайнем юге и севернее Перми в полосе от Кудымкара до Губахи выпадет до 15-17 мм снега, на остальной территории — 8-13 мм, в Перми — около 10 мм.

На юге Пермского края и в его центре днем прогнозируется потепление до 0…-2˚С, вечером — похолодание до -5…-7˚С. Однако в северных округах региона потепления не ожидается, температура воздуха будет держаться весь день на отметке -7…-10˚С.

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