Стали известны кандидаты на пост главы ЗАТО Звёздный в Пермском крае

Posted 13 декабря, 11:23
Published 13 декабря, 11:23
Modified 13 декабря, 11:25
Updated 13 декабря, 11:25
В ЗАТО Звездный обозначили кандидатов на должность главы. Ими стали действующий глава ЗАТО Александр Швецов и замглавы администрации по развитию территории Марина Волкова, сообщил региональный Совет представительных органов муниципальных образований.
Через две недели, 26 декабря, депутаты местной думы рассмотрят вопрос об избрании главы закрытого административно-территориального образования. Напомним, Швецов занимает должность главы ЗАТО 12 лет.
Ранее сообщалось, что главой Соликамского района избрали Александра Русанова. Его кандидатуру депутаты местной Думы поддержали единогласно. Соперником Русанова был Игорь Савинов, руководитель финансового управления администрации Соликамского района. Третьим кандидатом на пост был безработный Илья Мальцев.