В деревне Копально Пермского края газифицирован храм XIX века

Posted 13 декабря, 08:51
Published 13 декабря, 08:51
Modified 13 декабря, 08:53
Updated 13 декабря, 08:53
Для этого работники компании построили газопровод, выполнили врезку в действующие сети, подключили отопительное оборудование.
«Храм был построен в 1877 году на средства прихожан и функционировал до 1923 года. Почти 100 лет в здании располагался деревенский клуб. В 2020 году по просьбе местных жителей началось возрождение храма. Газификация — важный этап его восстановления», — сказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов.
Справка
АО «Газпром газораспределение Пермь» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, строительство и эксплуатацию газопроводов, подключение объектов к системе газоснабжения и техническое обслуживание газового оборудования.