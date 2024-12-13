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Posted 13 декабря, 08:51

Published 13 декабря, 08:51

Modified 13 декабря, 08:53

Updated 13 декабря, 08:53

В деревне Копально Пермского края газифицирован храм XIX века

В деревне Копально Пермского края газифицирован храм XIX века

13 декабря 2024, 08:51
Фото: АО «Газпром газораспределение Пермь».
Специалисты «Газпром газораспределение Пермь» газифицировали Храм Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Копально Чусовского городского округа Пермского края.

Для этого работники компании построили газопровод, выполнили врезку в действующие сети, подключили отопительное оборудование.

«Храм был построен в 1877 году на средства прихожан и функционировал до 1923 года. Почти 100 лет в здании располагался деревенский клуб. В 2020 году по просьбе местных жителей началось возрождение храма. Газификация — важный этап его восстановления», — сказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов.

Справка

АО «Газпром газораспределение Пермь» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, строительство и эксплуатацию газопроводов, подключение объектов к системе газоснабжения и техническое обслуживание газового оборудования.

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