В деревне Копально Пермского края газифицирован храм XIX века

«Храм был построен в 1877 году на средства прихожан и функционировал до 1923 года. Почти 100 лет в здании располагался деревенский клуб. В 2020 году по просьбе местных жителей началось возрождение храма. Газификация — важный этап его восстановления», — сказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов.