В «Домклик» назвали города — лидеры по спросу на посуточную аренду жилья на Новый год

Согласно информации, собранной сервисом «Домклик24», сформировался перечень из 10 самых популярных городов России для краткосрочной аренды жилья с 29 декабря по 8 января (обрабатывались сведения по состоянию на 9 декабря). Кроме столицы, Казани и Петербурга в топ-10 попали Нижний Новгород (5,6% доли от всех краткосрочных бронирований по РФ), курортный Кисловодск на Кавминводах и Тюмень (по 3,6%), а также Сочи (2,7%), Екатеринбург (2,6%), Краснодар (1,9%) и Ростов-на-Дону (1,6%).