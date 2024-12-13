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Posted 13 декабря, 08:08

Published 13 декабря, 08:08

Modified 13 декабря, 08:08

Updated 13 декабря, 08:08

В «Домклик» назвали города — лидеры по спросу на посуточную аренду жилья на Новый год

В «Домклик» назвали города — лидеры по спросу на посуточную аренду жилья на Новый год

13 декабря 2024, 08:08
Фото: Изображение Midjourney.
Москва, Казань и Санкт-Петербург поднялись на вершину рейтинга российских городов по количеству жилых объектов, забронированных на конец декабря — начало января посредством сервиса «Домклик24».

Анализом спроса на посуточную аренду в предстоящие новогодние каникулы занимался «Домклик» Сбербанка, пишет inkazan.ru.

Согласно информации, собранной сервисом «Домклик24», сформировался перечень из 10 самых популярных городов России для краткосрочной аренды жилья с 29 декабря по 8 января (обрабатывались сведения по состоянию на 9 декабря). Кроме столицы, Казани и Петербурга в топ-10 попали Нижний Новгород (5,6% доли от всех краткосрочных бронирований по РФ), курортный Кисловодск на Кавминводах и Тюмень (по 3,6%), а также Сочи (2,7%), Екатеринбург (2,6%), Краснодар (1,9%) и Ростов-на-Дону (1,6%).

На все города из первой десятки рейтинга «Домклик» пришлось свыше 70% от общего количества бронирований посуточных квартир по стране в период Нового года. Доля Москвы, которая не теряет популярности у туристов, равняется примерно 20% (при медианной ставке посуточной аренды 6,8 тысячи рублей). Доля Казани — 16%, доля Северной столицы — 14% (при одинаковой медианной арендной ставке в размере 5,8 тысячи рублей).

Внутренний рынок посуточной аренды сейчас испытывает подъем благодаря общему росту популярности путешествий по России, на что обращает внимание директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. В числе плюсов краткосрочной аренды он упомянул экономию бюджета (по сравнению с ценами на отели и гостиницы), большое разнообразие предлагаемых туристам квартир и возможность удобного бронирования онлайн. Согласно данным, которыми располагает сервис «Домклик24», медианная ставка посуточной аренды жилья в зимние каникулы равняется около 4,9 тысячи рублей, а средний срок съема такого жилья составляет четыре дня.

Примечательно, что статистика «Домклик», собранная благодаря проведенному опросу, демонстрирует, что большая часть пользователей сервиса (70%) относится к возможности краткосрочной аренды квартиры одобрительно.

Фото: «Домклик24».
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