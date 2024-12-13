В Кочевском районе поменялись тарифы на пассажирские перевозки

Posted 13 декабря, 11:29
Published 13 декабря, 11:29
Modified 13 декабря, 11:31
Updated 13 декабря, 11:31
В Кочевском районе изменились тарифы на пассажирские перевозки автотранспортом на на территории муниципалитета. Предельные цены установили органы местной власти, рассказали в телеграм-канале «На местах».
Километр пути перевозки одного пассажира подорожал с 3,54 до 4,71 рублей. Провоз багажа обойдется на сумму не более 25% от стоимости проезда пассажира. Новые тарифы начнут действовать с начала 2025 года.
Ранее сообщалось, что прокуратура Очерского района выявила нарушения требований законодательства организацией, осуществляющей пассажирские перевозки на территории муниципалитета.