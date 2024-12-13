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Posted 13 декабря, 11:29

Published 13 декабря, 11:29

Modified 13 декабря, 11:31

Updated 13 декабря, 11:31

В Кочевском районе поменялись тарифы на пассажирские перевозки

В Кочевском районе поменялись тарифы на пассажирские перевозки

13 декабря 2024, 11:29
Фото: 1MI.
Предельные тарифы установили депутаты местной Думы.

В Кочевском районе изменились тарифы на пассажирские перевозки автотранспортом на на территории муниципалитета. Предельные цены установили органы местной власти, рассказали в телеграм-канале «На местах».

Километр пути перевозки одного пассажира подорожал с 3,54 до 4,71 рублей. Провоз багажа обойдется на сумму не более 25% от стоимости проезда пассажира. Новые тарифы начнут действовать с начала 2025 года.

Ранее сообщалось, что прокуратура Очерского района выявила нарушения требований законодательства организацией, осуществляющей пассажирские перевозки на территории муниципалитета.

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#Тарифы#Пассажирские перевозки#Муниципалитет#Автотранспорт#Кочевск
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