В Пермском крае подвели итоги Года семьи

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в событиях форума, о чем рассказал в своем телеграм-канале. В частности, Дмитрий Махонин отметил, что событие стало традиционным для Пермского края и особенно знаковым для Года семьи. На его площадках обсуждаются такие важные темы как семейные ценности, рождение и воспитание детей, развитие образования, медицины, некоммерческого сектора.