В Пермском крае подвели итоги Года семьи

Posted 13 декабря, 13:19
Published 13 декабря, 13:19
Modified 13 декабря, 13:21
Updated 13 декабря, 13:21
Сегодня, 13 декабря, в рамках первого дня XI Краевого семейного форума на Пермь Экспо прошло пленарное заседание, посвященное актуальным вопросам сферы семьи и детства. На этой встрече подвели итоги Года семьи в Прикамье, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в событиях форума, о чем рассказал в своем телеграм-канале. В частности, Дмитрий Махонин отметил, что событие стало традиционным для Пермского края и особенно знаковым для Года семьи. На его площадках обсуждаются такие важные темы как семейные ценности, рождение и воспитание детей, развитие образования, медицины, некоммерческого сектора.
В Пермском крае живет более 300 тысяч семей с детьми. При этом каждый третий ребенок рождается в многодетных семьях, сообщил губернатор.
«На пленарном заседании форума обсудили, что изменилось за этого год. Чтобы наши семьи крепли, развивались в крае действует более 40 мер поддержки — увеличили их количество в этом году», — отмечает губернатор.
Так, сегодня в крае выплачивается по 128 тыс. рублей на каждого малыша при рождении двойни и тройни в семье. С 2025 года вводится единовременную выплату 135 тысяч рублей при рождении детей в студенческих семьях.
Сегодня на форуме дали старт инициативе — работе Краевого центра поддержки семей «Пермь семейная», а для развития семейных предприятий реализуется федеральный проект «Семейные компании России». Сегодня на форуме вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова и президент Пермской ТПП Вячеслав Белов вручили краю ключ от Центра семейного бизнеса.
Сейчас ведется работа по созданию Реабилитационного центра для детей и молодых людей с инвалидностью. Его открытие планируется в следующем году. Центр ежегодно будет принимать 1200 человек.
«Прикамье — единственный регион России, который помимо федеральной программы выплачивает материальную поддержку по региональной жилищной программе „Молодая семья“ за счет средств краевого бюджета. „С 2024 года размер выплаты увеличен с 10% до 15% от стоимости жилья. При этом, размер региональной выплаты удваивается, если в семье рождается ребенок в течение последующих двух лет“, — подчеркнул Дмитрий Махонин.
«На сегодня план по Году семьи полностью исполнен. Фактически состоялось в разы больше мероприятий от запланированного. Только в летний период на различных площадках как краевой столицы, так и в территориях края прошло более 500 значимых событий», — доложил заместитель председателя Правительства Пермского края Сергей Никифоров.
Завтра форум продолжится и станет самым настоящим семейным предновогодним праздником, отмечает губернатор. С самого утра для ребят начнется новогодняя ярмарка, будут работать интерактивные площадки для спорта, игр, знакомства с Движением Первых. А для родителей — консультации Краевого семейного ресурсного центра и стенды предприятий.