Верховный Суд определит, где будут судить топ-менеджеров Пермского телефонного завода

Posted 13 декабря, 08:28
Published 13 декабря, 08:28
Modified 13 декабря, 08:30
Updated 13 декабря, 08:30
Мещанский суд Москвы направил в Верховный суд РФ вопрос об определении подсудности рассмотрения уголовного дела в отношениибывшего совладельца «Телты» Игоря Морозова, директора предприятия Алексея Высокова, главбуха Елены Гришиной и бывшего военпреда Минобороны РФ Алексея Пальмова, пишет ТАСС. Все они обвиняются в хищении 48 млн рублей.
«Уголовное дело в отношении Морозова Игоря Валентиновича, Высокова Алексея Петровича, Гришиной Елены Вячеславовны, Пальмова Алексея Станиславовича, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, направить для определения подсудности в Верховный суд Российской Федерации», — определил Мещанский суд Москвы.
Адвокаты обвиняемых с начала рассмотрения дела просят направить дело на рассмотрении в Ленинский районный суд Перми либо в Пермский краевой суд. Как рассказывали ранее журналисту Properm.ru информированные собеседники, защита указывает на то, что около 50 свидетелей по делу живет в Перми, а суду будет необходимо их всех допросить.
Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Учредитель компании «Пермский телефонный завод „Телта“ Игорь Морозов, его заместитель Алексей Высоков и главный бухгалтер „Телта“ Елена Гришина находятся в СИЗО, а с ведущего специалиста 746-го военного представительства Минобороны России Алексея Пальмова взята подписка о невыезде.
3 сентября судья Таганского суда Светлана Спицына вынесла определение о смене территориальной подсудности для рассмотрения дела и направила его по месту совершения преступления — в Мещанский суд. Это связано с по местом нахождения Департамента государственных закупок Минобороны России, куда направлялись документы, содержащие ложные сведения, и на основании которых было принято решение о соответствии ОАО ПТЗ «Телта» условиям госконтракта. Адвокаты подсудимых не оставляют попытки сменить подсудность, ходатайствуя о рассмотрении дела в Ленинском районном суде в Перми.