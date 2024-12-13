За неделю в Кузбассе подорожали овощи, яблоки и пылесосы

Posted 13 декабря, 05:40
Published 13 декабря, 05:40
Modified 13 декабря, 05:43
Updated 13 декабря, 05:43
Многие продукты питания в Кемеровской области подорожали за неделю. Об этом свидетельствуют свежие данные Кемеровостата, обращает внимание VSE42.Ru.
Среди овощей заметно выросла цена на огурцы (+10,8%), помидоры (+6,3%) и капусту (+3,7%). Кроме того, подорожали яблоки и сосиски на 2,1%. Из непродовольственных товаров «подскочили» в цене женские колготки (+3,9%), пылесосы (+2,5%) и поливитаминные комплексы в аптеках (+2,1%). Также на 0,3-0,4% подорожали марки бензина и на 1,2% выросла розничная цена на дизельное топливо.
Подешевели в Кузбассе, к слову, только соль (-4,3%), телевизоры (-1,8%), творог (-1,2%), гречневая крупа (-1,1%) и сухие корма для животных (-1%).