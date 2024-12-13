За неделю в Кузбассе подорожали овощи, яблоки и пылесосы

Среди овощей заметно выросла цена на огурцы (+10,8%), помидоры (+6,3%) и капусту (+3,7%). Кроме того, подорожали яблоки и сосиски на 2,1%. Из непродовольственных товаров «подскочили» в цене женские колготки (+3,9%), пылесосы (+2,5%) и поливитаминные комплексы в аптеках (+2,1%). Также на 0,3-0,4% подорожали марки бензина и на 1,2% выросла розничная цена на дизельное топливо.