properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 05:40

Published 13 декабря, 05:40

Modified 13 декабря, 05:43

Updated 13 декабря, 05:43

За неделю в Кузбассе подорожали овощи, яблоки и пылесосы

За неделю в Кузбассе подорожали овощи, яблоки и пылесосы

13 декабря 2024, 05:40
Фото: 1MI.
Ранее стало известно, что годовая инфляция в регионе стала еще выше.

Многие продукты питания в Кемеровской области подорожали за неделю. Об этом свидетельствуют свежие данные Кемеровостата, обращает внимание VSE42.Ru.

Среди овощей заметно выросла цена на огурцы (+10,8%), помидоры (+6,3%) и капусту (+3,7%). Кроме того, подорожали яблоки и сосиски на 2,1%. Из непродовольственных товаров «подскочили» в цене женские колготки (+3,9%), пылесосы (+2,5%) и поливитаминные комплексы в аптеках (+2,1%). Также на 0,3-0,4% подорожали марки бензина и на 1,2% выросла розничная цена на дизельное топливо.

Подешевели в Кузбассе, к слову, только соль (-4,3%), телевизоры (-1,8%), творог (-1,2%), гречневая крупа (-1,1%) и сухие корма для животных (-1%).

Читайте также:
Бензин и дизельное топливо в очередной раз стали недоступнее для пермяковБензин и дизель опять выросли в цене за неделю в Пермском краеПодорожала рыба и подешевели апельсины. Как за сентябрь изменились цены в Прикамье
#Общество#Цены#Статистика#Цены растут
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика