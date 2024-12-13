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Posted 13 декабря, 03:17

Published 13 декабря, 03:17

Modified 13 декабря, 03:19

Updated 13 декабря, 03:19

Житель Пермского края отсудил у сети АЗС 137 тысяч рублей за ошибку на заправке

За ошибку на заправке пермяк отсудил более 100 тысяч рублей

13 декабря 2024, 03:17
Фото: 1MI.

Житель Пермского края отсудил у сети АЗС 137 тысяч рублей за ошибку на заправке

Вместо дизельного топлива заправщик залил в бак машины бензин.

В Пермском крае мужчина отсудил 137 тыс рублей за ошибку на одной из заправок «Газпромнефть». Информацию об этом сообщил краевой суд.

В феврале 2023 года заправщик залил в бак машины бензин вместо дизтоплива, из-за чего автомобиль пришел в неисправность. Это потребовало ремонта и промывку всей топливной системы. Мужчина обратился с претензией к сети автозаправочной станции, на что получил ответ об отсутствии вины со стороны сотрудников АЗС.

При этом в ходе судебных разбирательств ответчик пытался переложить ответственность на самого автовладельца, аргументируя тем, что мужчина не обозначил вид топлива ни заправщику, ни оператору на кассе.

Решением мирового судьи судебного участка № 6 Кировского судебного района Перми с АЗС «Газпромнефть» в пользу владельца поврежденной машины взыскали стоимость ремонта, компенсацию морального вреда и штраф за невыплату ущерба в добровольном порядке.

Решение вступило в силу.

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#Штраф#Ремонт автомобиля#Газпромнефть#Азс#Судебное решение#Невыплата ущерба
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