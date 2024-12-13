За ошибку на заправке пермяк отсудил более 100 тысяч рублей

Posted 13 декабря, 03:17
Published 13 декабря, 03:17
Modified 13 декабря, 03:19
Updated 13 декабря, 03:19
В Пермском крае мужчина отсудил 137 тыс рублей за ошибку на одной из заправок «Газпромнефть». Информацию об этом сообщил краевой суд.
В феврале 2023 года заправщик залил в бак машины бензин вместо дизтоплива, из-за чего автомобиль пришел в неисправность. Это потребовало ремонта и промывку всей топливной системы. Мужчина обратился с претензией к сети автозаправочной станции, на что получил ответ об отсутствии вины со стороны сотрудников АЗС.
При этом в ходе судебных разбирательств ответчик пытался переложить ответственность на самого автовладельца, аргументируя тем, что мужчина не обозначил вид топлива ни заправщику, ни оператору на кассе.
Решением мирового судьи судебного участка № 6 Кировского судебного района Перми с АЗС «Газпромнефть» в пользу владельца поврежденной машины взыскали стоимость ремонта, компенсацию морального вреда и штраф за невыплату ущерба в добровольном порядке.
Решение вступило в силу.