За ошибку на заправке пермяк отсудил более 100 тысяч рублей

В феврале 2023 года заправщик залил в бак машины бензин вместо дизтоплива, из-за чего автомобиль пришел в неисправность. Это потребовало ремонта и промывку всей топливной системы. Мужчина обратился с претензией к сети автозаправочной станции, на что получил ответ об отсутствии вины со стороны сотрудников АЗС.