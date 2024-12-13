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Posted 13 декабря, 10:20

Published 13 декабря, 10:20

Modified 13 декабря, 10:23

Updated 13 декабря, 10:23

Прокуратура оштрафовала подрядчика за срыв ремонта исторического дома в Перми

За срыв сроков ремонта Дома Горсовета в Перми оштрафован подрядчик

13 декабря 2024, 10:20
Фото: Google Maps.

Прокуратура оштрафовала подрядчика за срыв ремонта исторического дома в Перми

Он должен был привести в порядок крышу, фасад и фундамент объекта культурного наследия.

Прокуратура Ленинского района Перми проверила соблюдение требований законодательства при проведении капитального ремонта в Доме Горсовета. Результаты сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что капитальный ремонт крыши, фасада и фундамента жилого дома по ул. Екатерининская, 51, известного также как «Дом Горсовета», являющегося объектом культурного наследия регионального значения, проводится подрядной организацией с нарушением сроков, установленных договором.

В связи с допущенными нарушениями по постановлению прокурора юридическое лицо привлечено к ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом) в виде штрафа.

Фактическое исполнение подрядчиком обязательств по договору находится на контроле прокуратуры Ленинского района Перми.

Дом Горсовета был построен в 1930 году в стиле конструктивизм. 40-квартирный жилой дом стал первой пятиэтажкой города и одним из первых газифицированных домов.

Власти выбрали подрядчика для создания проектной документации капитального ремонта экстрим-парка в Перми. В августе он был закрыт, так как на площадке неоднократно травмировались спортсмены.

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#Пермь#Прокуратура#Ремонт#Капитальный ремонт
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