За срыв сроков ремонта Дома Горсовета в Перми оштрафован подрядчик

Posted 13 декабря, 10:20
Published 13 декабря, 10:20
Modified 13 декабря, 10:23
Updated 13 декабря, 10:23
Прокуратура Ленинского района Перми проверила соблюдение требований законодательства при проведении капитального ремонта в Доме Горсовета. Результаты сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что капитальный ремонт крыши, фасада и фундамента жилого дома по ул. Екатерининская, 51, известного также как «Дом Горсовета», являющегося объектом культурного наследия регионального значения, проводится подрядной организацией с нарушением сроков, установленных договором.
В связи с допущенными нарушениями по постановлению прокурора юридическое лицо привлечено к ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом) в виде штрафа.
Фактическое исполнение подрядчиком обязательств по договору находится на контроле прокуратуры Ленинского района Перми.
Дом Горсовета был построен в 1930 году в стиле конструктивизм. 40-квартирный жилой дом стал первой пятиэтажкой города и одним из первых газифицированных домов.
Власти выбрали подрядчика для создания проектной документации капитального ремонта экстрим-парка в Перми. В августе он был закрыт, так как на площадке неоднократно травмировались спортсмены.