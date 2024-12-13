Заключенным ИК-10 в Чусовом пытались пронести смартфоны в банке с краской

Posted 13 декабря, 07:24
Published 13 декабря, 07:24
Modified 13 декабря, 07:27
Updated 13 декабря, 07:27
Заключенным ИК-10 В Чусовом пытались передать партию смартфонов в банке с краской и двойным дном, сообщают в пресс-службе регионального главка ФСИН. Попытку пресекла служба безопасности колонии.
Сотрудники колонии получили оперативную информацию, что злоумышленники хотят пронести на территорию ИК-10, находящейся в поселке Всехсвятское в Чусовском районе, смартфоны. При досмотре транспорта, завозящего стройматериалы, оперативники службы безопасности обнаружили запрещенные предметы, спрятанные ухищренным способом.
В банке с краской злоумышленники соорудили двойное дно, под которым в свертках, обмотанных полиэтиленовой пленкой, оказалось 13 мобильных телефонов с комплектующими и 6 сим-карт, предназначавшиеся для осужденных.
О данном происшествии было доложено руководству учреждения и в ГУФСИН России по Пермскому краю. По данному факту проводится служебная проверка, которая должна установить все обстоятельства произошедшего. После чего причастные к нарушению будут привлечены к ответственности.
В ноябре 2024 года был осужден бывший начальник колонии Константин Макидон. Приговором суда виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.