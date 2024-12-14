Александр Большунов не сумел пробиться в полуфинал спринта в Чусовом

Posted 14 декабря, 10:25
Published 14 декабря, 10:25
Modified 14 декабря, 10:27
Updated 14 декабря, 10:27
Лыжник, представляющий Тюменскую область и Ненецкий АО Александр Терентьев стал победителем мужского спринта свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка России — 2024/2025 в Чусовом. Его результат в финальной гонке — 3.05,59, сообщает «Чемпионат».
Вторым финишировал Сергей Устюгов (ХМАО-Югра). Он отстал от лидера на 0,47. Тройку призёров замкнул Сергей Забалуев из Татарстана (+ 0,69).
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не сумел пробиться в полуфинал спринта свободным стилем. Он занял только пятое место в своем четвертьфинальном забеге.
Лыжница Анастасия Фалеева из Татарстана стала победительницей спринта свободным стилем на этапе Кубка России в Чусовом. Она показала результат 3.27,87. Второй стала представительница Тюменской области Татьяна Сорина, отстав от лидера на 0,24. Тройку сильнейших замкнула Алёна Баранова (Москва-Томская область).
Этап в Чусовом продолжится 15 декабря гонкой преследования.