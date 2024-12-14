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Posted 14 декабря, 10:25

Published 14 декабря, 10:25

Modified 14 декабря, 10:27

Updated 14 декабря, 10:27

В Чусовом прошли спринты свободным стилем в рамках Кубка России

Александр Большунов не сумел пробиться в полуфинал спринта в Чусовом

14 декабря 2024, 10:25
Фото: Минспорта Пермкого края.

В Чусовом прошли спринты свободным стилем в рамках Кубка России

Победители определены в женском и мужском забегах.

Лыжник, представляющий Тюменскую область и Ненецкий АО Александр Терентьев стал победителем мужского спринта свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка России — 2024/2025 в Чусовом. Его результат в финальной гонке — 3.05,59, сообщает «Чемпионат».

Вторым финишировал Сергей Устюгов (ХМАО-Югра). Он отстал от лидера на 0,47. Тройку призёров замкнул Сергей Забалуев из Татарстана (+ 0,69).

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не сумел пробиться в полуфинал спринта свободным стилем. Он занял только пятое место в своем четвертьфинальном забеге.

Лыжница Анастасия Фалеева из Татарстана стала победительницей спринта свободным стилем на этапе Кубка России в Чусовом. Она показала результат 3.27,87. Второй стала представительница Тюменской области Татьяна Сорина, отстав от лидера на 0,24. Тройку сильнейших замкнула Алёна Баранова (Москва-Томская область).

Этап в Чусовом продолжится 15 декабря гонкой преследования.

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#Спорт#Лыжи#Кубок россии
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