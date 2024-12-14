Александр Большунов не сумел пробиться в полуфинал спринта в Чусовом

Лыжница Анастасия Фалеева из Татарстана стала победительницей спринта свободным стилем на этапе Кубка России в Чусовом. Она показала результат 3.27,87. Второй стала представительница Тюменской области Татьяна Сорина, отстав от лидера на 0,24. Тройку сильнейших замкнула Алёна Баранова (Москва-Томская область).