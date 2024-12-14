На севере Прикамья к людям вышла стая волков

По словам женщины, хищники подошли к дому поздней ночью 12 декабря. На видео попали только пять волков, но очевидцы говорят, что их было девять. Хозяин дома услышал лай собаки и вовремя прогнал хищников. Если бы не он, пса наверняка бы растерзали, предполагают местные жители.