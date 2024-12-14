На севере Прикамья к людям вышла стая волков

Posted 14 декабря, 07:55
Published 14 декабря, 07:55
Modified 14 декабря, 07:57
Updated 14 декабря, 07:57
Жительница посёлка Ныроб поделилась видео с гуляющей у частных домов стаей волков. Подробности сообщает «КП-Пермь».
По словам женщины, хищники подошли к дому поздней ночью 12 декабря. На видео попали только пять волков, но очевидцы говорят, что их было девять. Хозяин дома услышал лай собаки и вовремя прогнал хищников. Если бы не он, пса наверняка бы растерзали, предполагают местные жители.
Ныробцы уверены, что хищники ещё вернутся. Они опасаются, что в другой раз ситуация закончится не так благополучно.
Ныробцы переживают за своих детей, которые порой вынуждены ходить в школу пешком через поле, граничащее с лесом. Основную часть ребят до места учёбы довозит школьный автобус. Но если дети опаздывают на автобус или занятия начинаются со второго урока, им приходится добираться до школы своим ходом.
Местная жительница пояснила изданию, что до сегодняшнего дня дети с волками не встречались. Но несколько собак хищники уже загрызли. Женщина добавила, что Ныробе много охотников, но волков они не отстреливают.
Согласно подсчетам краевого минприроды, число волков в Прикамье выросло на 6,2% в текущем году, составив 535 особей. В течение пяти лет число особей этого зверя возросло на 33,8%.