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Posted 14 декабря, 10:03

Published 14 декабря, 10:03

Modified 14 декабря, 10:05

Updated 14 декабря, 10:05

Пермский «Молот» обменялся игроками с клубом «Челны» из Набережных Челнов

Пермский «Молот» обменялся игроками с клубом из Татарстана

14 декабря 2024, 10:03
Фото: ХК Молот.

Пермский «Молот» обменялся игроками с клубом «Челны» из Набережных Челнов

В обмен на вратаря пермяки получили нападающего и защитника.

Хоккейные клубы «Молот» из Перми и «Челны» из Набережных Челнов произвели обмен игроками. Вратарь Кирилл Устименко перебрался в Набережные Челны, а состав пермского клуба пополнили нападающий Эмиль Галиаскаров и защитник Кирилл Басистый, сообщает пресс-служба «Молота».

Кирилл Устименко присоединился к «Молоту» в прошедшем межсезонье. В возрасте 25 лет он сыграл за команду 7 матчей, в которых отразил 90,9% бросков при коэффициенте надежности 2,54.

Эмиль Галиаскаров, воспитанник казанской хоккейной школы, выступал на молодежном и взрослом уровнях за команды системы «Ак Барса». Во Всероссийской хоккейной лиге он провёл 115 встреч, набрав 30 (16+14) очков при показателе полезности -22. Текущий сезон OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ 24-летний нападающий начал в ХК «Челны», где в 31 матче записал на свой счет 12 (9+3) очков и получил показатель полезности -2.

Кирилл Басистый воспитанник петербургской хоккейной школы, ранее представлял СКА-1946 и СКА-Варяги на молодёжном уровне. В Молодёжной хоккейной лиге он провёл 176 матчей, набрав 44 (10+34) очка с полезностью +86. На взрослом уровне 26-летний защитник играл за СКА-Неву, «Ростов», «Ермак» и ХК «Рязань-ВДВ». В нынешнем сезоне OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ Кирилл сыграл 31 матч за ХК «Челны», набрав 4 (1+3) очка с полезностью -4.

ХК «Молот» в овертайме вечером 12 декабря переиграл ХК «Кристалл» из Саратова 4:3 (2:2 0:1 1:0 1:0).

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#Спорт#Пермь#Хоккей#Молот
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