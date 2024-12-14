Пермский «Молот» обменялся игроками с клубом из Татарстана

Эмиль Галиаскаров, воспитанник казанской хоккейной школы, выступал на молодежном и взрослом уровнях за команды системы «Ак Барса». Во Всероссийской хоккейной лиге он провёл 115 встреч, набрав 30 (16+14) очков при показателе полезности -22. Текущий сезон OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ 24-летний нападающий начал в ХК «Челны», где в 31 матче записал на свой счет 12 (9+3) очков и получил показатель полезности -2.