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Posted 14 декабря, 08:49

Published 14 декабря, 08:49

Modified 14 декабря, 08:51

Updated 14 декабря, 08:51

В Пермском крае прогнозируются гололедица и гололедно-изморозевые отложения

Пермяков предупреждают о гололедице и гололедно-изморозевых отложениях

14 декабря 2024, 08:49
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Пермском крае прогнозируются гололедица и гололедно-изморозевые отложения

Особенно сложной ситуация может быть на востоке края.

По данным Пермского ЦГМС 15 декабря в отдельных районах края прогнозируются гололедно-изморозевые отложения. На востоке региона, в горах, ожидается сильное сложное отложение, на дорогах местами гололедица, сообщают в пермском ГУ МЧС.

В связи с прохождением прогнозируемых опасных и неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:

  • Избегать нахождение рядом с линиями электропередач;
  • При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности;
  • Водителям — соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия;
  • Пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части.
  • Не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега и не позволять находиться в таких местах детям;
  • Входя в здание, обязательно поднять голову вверх, и убедиться в отсутствии свисающих глыб снега, наледи и сосулек
  • Будьте внимательными и осторожными.

Значительный рост высоты снежного покрова отмечен сегодня утром, 14 декабря, на всех метеостанциях Пермского края за счет вчерашних снегопадов. Больше всего снега в Губахе — 68 см, в Бисере — 50 см и в Березниках — 51 см, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ.

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#Происшествия#Общество#Погода#Гу мчс#ГУ МЧС Прикамья
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