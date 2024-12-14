Пермяков предупреждают о гололедице и гололедно-изморозевых отложениях

Значительный рост высоты снежного покрова отмечен сегодня утром, 14 декабря, на всех метеостанциях Пермского края за счет вчерашних снегопадов. Больше всего снега в Губахе — 68 см, в Бисере — 50 см и в Березниках — 51 см, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ.