Пермяков предупреждают о гололедице и гололедно-изморозевых отложениях

Posted 14 декабря, 08:49
Published 14 декабря, 08:49
Modified 14 декабря, 08:51
Updated 14 декабря, 08:51
По данным Пермского ЦГМС 15 декабря в отдельных районах края прогнозируются гололедно-изморозевые отложения. На востоке региона, в горах, ожидается сильное сложное отложение, на дорогах местами гололедица, сообщают в пермском ГУ МЧС.
В связи с прохождением прогнозируемых опасных и неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий на дорогах.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:
Значительный рост высоты снежного покрова отмечен сегодня утром, 14 декабря, на всех метеостанциях Пермского края за счет вчерашних снегопадов. Больше всего снега в Губахе — 68 см, в Бисере — 50 см и в Березниках — 51 см, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ.