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Posted 14 декабря, 12:50

Published 14 декабря, 12:50

Modified 14 декабря, 12:52

Updated 14 декабря, 12:52

В Пермском крае простились с погибшим в ходе СВО 19-летним рядовым

Под Бардой проводили в последний путь погибшего в ходе СВО 19-летнего рядового

14 декабря 2024, 12:50
Фото: ВКонтакте/Администрация Бардымского муниципального округа.

В Пермском крае простились с погибшим в ходе СВО 19-летним рядовым

Сюжет
Военная операция на Украине
В ноябре 2023 года он подписал контракт для прохождения военной службы.

В деревне Верхний Ашап Бардымского округа проводили в последний путь рядового Тимура Ижгузина, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом в официальном паблике сообщает администрация муниципалитета.

Тимур Ижгузин родился 15 февраля 2005 года в деревне Верхний Ашап. Окончил Новоашапскую основную школу, обучался в Пермском химико-технологическом техникуме по специальности «Сварочное производство» В ноябре 2023 г. подписал контракт для прохождения военной службы.

Во время службы получил удостоверение «Ветеран боевых действий»

Гвардии рядовой Тимур Ижгузин погиб 17 июня 2024 года в ходе выполнения задач специальной военной операции.

«Ему было всего 19 лет», — подчеркивают в администрации.

На днях родственникам мобилизованного Антона Ратегова из Прикамья, погибшего на СВО, сообщили о том, что тело мужчины доставили в Ижевск вместо Перми. Транспортировать погибшего домой семье предложили за свой счет.

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#Военная операция на Украине#Сво
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