Под Бардой проводили в последний путь погибшего в ходе СВО 19-летнего рядового

Posted 14 декабря, 12:50
Published 14 декабря, 12:50
Modified 14 декабря, 12:52
Updated 14 декабря, 12:52
В деревне Верхний Ашап Бардымского округа проводили в последний путь рядового Тимура Ижгузина, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом в официальном паблике сообщает администрация муниципалитета.
Тимур Ижгузин родился 15 февраля 2005 года в деревне Верхний Ашап. Окончил Новоашапскую основную школу, обучался в Пермском химико-технологическом техникуме по специальности «Сварочное производство» В ноябре 2023 г. подписал контракт для прохождения военной службы.
Во время службы получил удостоверение «Ветеран боевых действий»
Гвардии рядовой Тимур Ижгузин погиб 17 июня 2024 года в ходе выполнения задач специальной военной операции.
«Ему было всего 19 лет», — подчеркивают в администрации.
На днях родственникам мобилизованного Антона Ратегова из Прикамья, погибшего на СВО, сообщили о том, что тело мужчины доставили в Ижевск вместо Перми. Транспортировать погибшего домой семье предложили за свой счет.