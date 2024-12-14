Регулярные перелеты Пермь — Красноярск могут продлить на весь 2025 год

Posted 14 декабря, 07:13
Published 14 декабря, 07:13
Modified 14 декабря, 07:15
Updated 14 декабря, 07:15
Краевое правительство решило продлить на 2025 год субсидирование авиамаршрута Пермь — Красноярск. Расписание полетов по этому маршруту пока составлено до 31 декабря этого года сообщает «Коммерсант-Прикамье».
«По результатам промежуточного анализа, загрузка судов составляет 60–70%, что говорит о востребованности данного направления. Правительство Пермского края заинтересовано в продолжении полетной программы в 2025 году, — сообщили изданию в пресс-службе краевого минтранса.— В настоящее время проходит отбор Федерального агентства воздушного транспорта, по результатам которого будет принято решение о возможности продления полетов по маршруту Пермь — Красноярск в 2025 году».
Полетная программа из Перми в Красноярск началась со 2 ноября. Полеты субсидируются из бюджетов Красноярского и Пермского краев. Каждый из регионов, согласно информации Росавиации, компенсирует по 35% стоимости билета. Стоимость компенсации одного рейса из краевого бюджета составляет 123 тыс. рублей. Вылеты из Красноярска осуществляются по вторникам и субботам, из Перми — по средам и воскресеньям. Тип воздушного судна — Airbus A319, рассчитанный на 128 человек. Рейсы выполняет авиакомпания «Россия» (входит в ГК «Аэрофлот»).
Утром 5 ноября в Пермь вернулся самолет авиакомпании «Россия», совершивший первый прямой рейс из Прикамье в Красноярск. Загрузка воздушного судна Airbus составила 53% (68 человек).