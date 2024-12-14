properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 декабря, 07:13

Published 14 декабря, 07:13

Modified 14 декабря, 07:15

Updated 14 декабря, 07:15

Перелеты Пермь — Красноярск могут субсидировать на весь 2025 год

Регулярные перелеты Пермь — Красноярск могут продлить на весь 2025 год

14 декабря 2024, 07:13
Фото: 1MI.

Перелеты Пермь — Красноярск могут субсидировать на весь 2025 год

Данный маршрут относится к субсидируемым.

Краевое правительство решило продлить на 2025 год субсидирование авиамаршрута Пермь — Красноярск. Расписание полетов по этому маршруту пока составлено до 31 декабря этого года сообщает «Коммерсант-Прикамье».

«По результатам промежуточного анализа, загрузка судов составляет 60–70%, что говорит о востребованности данного направления. Правительство Пермского края заинтересовано в продолжении полетной программы в 2025 году, — сообщили изданию в пресс-службе краевого минтранса.— В настоящее время проходит отбор Федерального агентства воздушного транспорта, по результатам которого будет принято решение о возможности продления полетов по маршруту Пермь — Красноярск в 2025 году».

Полетная программа из Перми в Красноярск началась со 2 ноября. Полеты субсидируются из бюджетов Красноярского и Пермского краев. Каждый из регионов, согласно информации Росавиации, компенсирует по 35% стоимости билета. Стоимость компенсации одного рейса из краевого бюджета составляет 123 тыс. рублей. Вылеты из Красноярска осуществляются по вторникам и субботам, из Перми — по средам и воскресеньям. Тип воздушного судна — Airbus A319, рассчитанный на 128 человек. Рейсы выполняет авиакомпания «Россия» (входит в ГК «Аэрофлот»).

Утром 5 ноября в Пермь вернулся самолет авиакомпании «Россия», совершивший первый прямой рейс из Прикамье в Красноярск. Загрузка воздушного судна Airbus составила 53% (68 человек).

Читайте также:
Самолет из Перми до индийского Гоа улетел полнымВ самолётах Пермь-Красноярск-Пермь заполнено около 50% местАнталья зовёт: SouthWind радикально меняет планы — летайте дольше и чаще
#Авиа перевозки#Пермь#Авиаперевозки#Транспорт#Авиаперелеты#Авиация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика