Стали известны причины смерти пермского кота, за судьбой которого следил мир

«Иногда даже самые сильные коты не справляются. Иногда никакие деньги и поддержка целого мира не могут победить рак и серьезные кардиологические патологии, которые возникли в следствии страшного ожирения. Крошик никогда не был один. Умирая, он был не один. Он был с каждым из нас. До самого последнего вздоха за его жизнь боролись самые лучшие врачи города. Те врачи, которые вытягивали из лап смерти самых наших безнадежных пациентов…», — пишет Галя.