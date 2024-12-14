Стали известны причины смерти пермского кота, за судьбой которого следил мир

Posted 14 декабря, 05:15
Published 14 декабря, 05:15
Modified 14 декабря, 05:15
Updated 14 декабря, 05:15
Обнародованы результаты официальной экспертизы по коту Крошику. Их в группе памяти животного опубликовала известный пермский экоактивист руководитель пермского приюта «Матроскин» Галя Море.
Смерть Крошика наступила в результате острого кардиогенного отека легких, развивающегося в результате тромбоза крупных кровеносных сосудов в следствии острого, язвенного, гнойного эндокардита. Выявлены признаки общего (системного) воспалительного процесса, наиболее вероятно инфекционной этиологии на фоне ожирения, онкологического заболевания и прочих состояниях, приведших к вторичному иммунодефициту.
«Иногда даже самые сильные коты не справляются. Иногда никакие деньги и поддержка целого мира не могут победить рак и серьезные кардиологические патологии, которые возникли в следствии страшного ожирения. Крошик никогда не был один. Умирая, он был не один. Он был с каждым из нас. До самого последнего вздоха за его жизнь боролись самые лучшие врачи города. Те врачи, которые вытягивали из лап смерти самых наших безнадежных пациентов…», — пишет Галя.
Поскольку на территории Пермского края запрещены захоронения домашних животных, Крошик был кремирован, а его прах будет сохранен. Случай Крошика уникален для России. В ходе лечения группа спасения животного консультировалась с коллегами из Японии. Протокол реабилитации Крошика был стандартным для пациентов с таким весом.
«Крошик, прости, что не смогли помочь тебе. Наши сердца разбиты навсегда. Спасибо всем сердцам, которые до сих пор остаются с Крошиком. И сегодня мы просим только об одном. Пожалуйста, сохраните этого малыша в своем сердце. Мы не хотим, чтобы он и его история была забыта», — резюмирует зоозащитник.
Кот Крошик умер 26 октября. Ему стало плохо накануне во время реабилитации, кот начал задыхаться. Его экстренно госпитализировали в ветклинику и поместили в реанимационную камеру.
«Самая страшная ночь в жизни. ночь, когда не стало Крошика. Скажи мне кто-то пару дней назад, что Крошик умрет, я бы ни за что не поверила. До конца не верю до сих пор. настолько эта мысль кажется…немыслимой», — написала тогда на своей странице Галя Море.
Реабилитация и лечение Крошика начались два месяца назад. Тогда волонтеры отправили его восстанавливаться в реабилитационный центр DogMas. До этого кот находился в подвале больницы, где неравнодушные пермяки раскормили его до веса 17 кг. После этого животное стало худеть и сбросило почти 3 кг. Проведенное перед ухудшением состояния Крошика обследование показало наличие новообразование и плохое состояние органов.
Крошику было 12 лет.