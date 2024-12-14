В конце декабря в соревнованиях в Прикамье примут участие звёзды мирового спорта

Длина трассы составит 1200 метров, ширина от 20 до 40 метров. «Таким образом, будет очень зрелищная и контактная борьба. Соревнования мы проводим второй раз, и в этом году к нам приедут, без преувеличения, звезды мирового автоспорта. Большая честь, что наш турнир привлек такое внимание», — рассказал организатор соревнований Андрей Чертков.