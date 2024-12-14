В конце декабря в соревнованиях в Прикамье примут участие звёзды мирового спорта

Posted 14 декабря, 05:58
Published 14 декабря, 05:58
Modified 14 декабря, 06:01
Updated 14 декабря, 06:01
В селе Путино Верещагинского округа 28–29 декабря состоится финал Открытого чемпионата Пермского края по ледовым трековым гонкам. Соревнования пройдут на местном пруду, где будет построен ледовый трек ипподромной конфигурации, сообщают в краевом минспорта.
Длина трассы составит 1200 метров, ширина от 20 до 40 метров. «Таким образом, будет очень зрелищная и контактная борьба. Соревнования мы проводим второй раз, и в этом году к нам приедут, без преувеличения, звезды мирового автоспорта. Большая честь, что наш турнир привлек такое внимание», — рассказал организатор соревнований Андрей Чертков.
На сегодня заявки на участие в гонке в Путино подали Алексей Васильев — мастер спорта международного класса, участник шести сезонов чемпионата мира FIA GT, участник двух марафонов «24 часа Ле-Мана», Сергей Карякин — победитель ралли Дакар-2017 в зачете квадроциклов, серебряный призер ралли Дакар-2020 в классе Т3. Всего ожидается порядка 50 гонщиков из множества регионов России — Татарстана, Удмуртии, Екатеринбурга, Кургана, Омска, Кирова, Республики Мари-Эл.
Награды будут разыграны в трех зачетных категориях: Д2К (классика, задний привод), S1600 (передний привод) и Т1-2500 (полный привод). Призовой фонд соревнований составляет 1 млн. рублей.
Наблюдать за гоночными баталиями смогут все желающие. Вход свободный. В зоне трека будут организованы безопасные зрительские места с хорошим обзором. Также для болельщиков будет организованы точки общепита.
В Чусовом проходит III этап Кубка России по лыжным гонкам. Турнир будет проходить до воскресенья, 15 декабря.