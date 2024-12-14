В отдельных районах Пермского края слой снега уже превысил полметра

Днем в крае продолжатся слабые или умеренные снегопады и выхолаживание воздуха. Поэтому сегодня будет обратный суточный ход температуры — в Перми днем -11…-13° и по краю -11…-16°, с понижением вечером еще на 2-3°. При этом пик похолодания в Перми можно ожидать завтра вечером с температурой около -18°.