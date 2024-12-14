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Posted 14 декабря, 06:34

Published 14 декабря, 06:34

Modified 14 декабря, 06:36

Updated 14 декабря, 06:36

В Пермском крае выпало от 50 до 68 сантиметров снега

В отдельных районах Пермского края слой снега уже превысил полметра

14 декабря 2024, 06:34
Фото: 1MI.

В Пермском крае выпало от 50 до 68 сантиметров снега

В Губахе и вовсе сформировался снежный покров в 68 сантиметров.

Значительный рост высоты снежного покрова отмечен сегодня утром, 14 декабря, на всех метеостанциях Пермского края за счет вчерашних снегопадов. Больше всего снега в Губахе — 68 см, в Бисере — 50 см и в Березниках — 51 см, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ.

За последние 36 часов больше всего осадков выпало в Бисере — 19 мм, в Губахе — 16 мм, а в Перми только 7 мм. За минувшую ночь больше всего осадков выпало в Чердыни — 9 мм, на остальной территории были в основном лишь слабые снегопады 1-3 мм

Днем в крае продолжатся слабые или умеренные снегопады и выхолаживание воздуха. Поэтому сегодня будет обратный суточный ход температуры — в Перми днем -11…-13° и по краю -11…-16°, с понижением вечером еще на 2-3°. При этом пик похолодания в Перми можно ожидать завтра вечером с температурой около -18°.

Госавтоинспекция Пермского края предупреждает жителей об ухудшении погоды. Снегопады могут привести к увеличению числа ДТП, поэтому всем участникам дорожного движения нужно быть предельно осторожными и бдительными.

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#Происшествия#Погода
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