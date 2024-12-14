Власти Перми пытаются добиться сноса ТЦ на перекрестке улиц Ленина и Попова

Ранее в этом помещении находился ресторан «Тсуру», а в настоящее время расположены кафе «Центр плова» и несколько магазинов. По мнению истца, здание, построенное в 2002 году, было возведено без соблюдения необходимых юридических процедур и является самовольной постройкой. Также муниципалитет подал ходатайство о введении обеспечительных мер, которые включают запрет на регистрацию каких-либо сделок с земельным участком по указанному адресу, а также с двухэтажным зданием кафе.