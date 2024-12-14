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Posted 14 декабря, 14:09

Published 14 декабря, 14:09

Modified 14 декабря, 14:12

Updated 14 декабря, 14:12

В Пермском округе сгорел жилой дом

Во Фролах под Пермью сгорел жилой дом

14 декабря 2024, 14:09
Фото: ЧП ДТП Пермь.

В Пермском округе сгорел жилой дом

Пламя тушило 13 пожарных.

В Фролах Пермского округа сегодня вечером сгорел жилой дом. Подробности сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре в селе Фролы поступило пожарным в 17:15. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 13 человек личного состава и четыре единиц техники.

По прибытии к месту вызова оказалось, что горит частный жилой дом.

Погибших и травмированных на пожаре нет. Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались четыре человека.

Пожар локализован в 18:00, ликвидирован в 18:17. Предварительная площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается.

Вчера, 13 декабря, в Перми 76-летний мужчина закурил в квартире и устроил пожар. Инцидент произошел в пятиэтажке на ул. Кавалерийская.

#Происшествия#Пожар#Фролы
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