Во Фролах под Пермью сгорел жилой дом

Posted 14 декабря, 14:09
Published 14 декабря, 14:09
Modified 14 декабря, 14:12
Updated 14 декабря, 14:12
В Фролах Пермского округа сегодня вечером сгорел жилой дом. Подробности сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре в селе Фролы поступило пожарным в 17:15. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 13 человек личного состава и четыре единиц техники.
По прибытии к месту вызова оказалось, что горит частный жилой дом.
Погибших и травмированных на пожаре нет. Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались четыре человека.
Пожар локализован в 18:00, ликвидирован в 18:17. Предварительная площадь пожара составила 50 квадратных метров.
Причина пожара устанавливается.
Вчера, 13 декабря, в Перми 76-летний мужчина закурил в квартире и устроил пожар. Инцидент произошел в пятиэтажке на ул. Кавалерийская.