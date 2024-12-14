Вода в Перми в следующем году подорожает для населения и подешевеет для бизнеса

Posted 14 декабря, 12:15
Published 14 декабря, 12:15
Modified 14 декабря, 12:17
Updated 14 декабря, 12:17
Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края опубликовало новые расценки на водоснабжение и водоотведение на 2025 год для оператора Перми — ООО «Новогор-Прикамье».
Согласно постановлению, с 1 июля тарифы для жителей составят 48,91 рублей за каждый кубометр воды, что на 17% выше текущей цены. Напомним, что сейчас горожане платят 41,45 рублей за кубометр. Стоимость водоотведения вырастет на 19%: с 36,45 рублей за кубометр до 43,01 рублей.
В то же время тарифы для промышленных потребителей будут снижены. Так, расценка на водоснабжение упадёт с 46,77 рублей до 40,76 рублей за кубометр, а на водоотведение снизится с 50,76 рублей до 45,41 рублей за кубометр.
В документе отмечается, что увеличение тарифов для населения и одновременное снижение для промышленных предприятий осуществляется в рамках уменьшения перекрестного субсидирования, что предусмотрено федеральным законодательством.
Ранее стало известно, что с июля 2025 года тарифы на электроэнергию в Пермском крае вырастут на 12,3%. Для одноставочного тарифа в городских домах с газовыми плитами цена за киловатт-час увеличится до 6,18 рублей, для квартир с электроплитами и сельских жителей — до 4,57 рублей.