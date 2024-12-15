Администрация Гайн заплатит родителям искусанного бродячими псами ребенка

Администрация Гайнского муниципального округа не согласилась с исковыми требованиями, ссылаясь на те обстоятельства, что орган местного самоуправления не осуществляет обязанности собственника животных без владельцев, а лишь заключает контракт на их отлов, стерилизацию, вакцинацию, лечение и возврат в прежнее место обитания. Ответчик считает, что им принимаются исчерпывающие мероприятия по направлению деятельности по обращению с животными без владельцев.