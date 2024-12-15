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Posted 15 декабря, 11:48

Published 15 декабря, 11:48

Modified 15 декабря, 11:50

Updated 15 декабря, 11:50

Администрация Гайн заплатит родителям искусанного бродячими псами ребенка

Администрация Гайн заплатит родителям искусанного бродячими псами ребенка

15 декабря 2024, 11:48
Фото: Изображение Midjourney.
Муниципалитет отказывался платить родным мальчика компенсацию морального вреда, прокуратура обратилась в суд.

Гайнский районный суд взыскал в пользу местных жителей 90 тыс. рублей компенсации морального вреда с администрации муниципального округа.

Известно, что в феврале 2024 года в поселке Гайны около ул. Коммунистическая стая бродячих собак накинулась на подростка, возвращавшегося домой из школы, две собаки укусили ребенка. После укусов собак у ребенка сформировался стойких страх перед животными.

Районный прокурор обратился в защиту интересов несовершеннолетнего в Гайнский районный суд с требованиями взыскать с местной администрации в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей.

Администрация Гайнского муниципального округа не согласилась с исковыми требованиями, ссылаясь на те обстоятельства, что орган местного самоуправления не осуществляет обязанности собственника животных без владельцев, а лишь заключает контракт на их отлов, стерилизацию, вакцинацию, лечение и возврат в прежнее место обитания. Ответчик считает, что им принимаются исчерпывающие мероприятия по направлению деятельности по обращению с животными без владельцев.

Суд посчитал доводы ответчика неубедительными и исковые требования удовлетворил частично, взыскав в пользу несовершеннолетнего в счет компенсации морального вреда 90 тыс. рублей.

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