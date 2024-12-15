Известный пермский писатель хочет издать книгу о пермских реках

Posted 15 декабря, 12:51
Published 15 декабря, 12:51
Modified 15 декабря, 12:54
Updated 15 декабря, 12:54
Минувшей осенью журнал «Уральский следопыт» опубликовал выдержки из очерка Алексея Рачуня «Обретая новый смысл», полностью произведение будет напечатано в журнале «Дружба народов» в начале 2025 года. В нем автор рассказывает о путешествии по Сылве на дачном теплоходе. Публикация произведения дала начало новой книге — сборнику очерков о путешествиях по рекам, рабочее название книги «Риверхоппинг: вскачь по рекам».
«Я много путешествую, и по рекам в том числе. У меня есть очень много фактуры, и я подумал, а почему бы не рассказать о том, как вообще можно использовать реки для досуга. Часть очерков для будущей книги уже написаны, часть начаты, некоторые — только задуманы», — рассказал писатель на творческой встрече в рамках «Книжного клуба Алендвик».
По словам автора, в новую книгу войдут очерки о путешествиях по Каме, Сылве, Чусовой, Мулянке, Ирени, Иргине, и о дебаркадере в Хохловке. Рачунь будет описывать прогулки по рекам разными способами, например, на сап-борде, лодке и теплоходе.
Алексей Рачунь — пермский писатель и музыкант. Он является соавтором путеводителей «В сердце пармы» и «Железный пояс». Как рассказал писатель на встрече, он не планирует больше участвовать в создании путеводителей по книгам Алексея Иванова.
Роман Алексея Рачуня «Почему Мангышлак» входит в десятку лучших книг о путешествиях по версии сервиса readrate. Роман «ГЛЯДЕН» — одна из самых ожидаемых новинок 2025 года в жанре «фэнтези», «магический реализм» и «магическая история».