Известный пермский писатель хочет издать книгу о пермских реках

«Я много путешествую, и по рекам в том числе. У меня есть очень много фактуры, и я подумал, а почему бы не рассказать о том, как вообще можно использовать реки для досуга. Часть очерков для будущей книги уже написаны, часть начаты, некоторые — только задуманы», — рассказал писатель на творческой встрече в рамках «Книжного клуба Алендвик».