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Posted 15 декабря, 12:51

Published 15 декабря, 12:51

Modified 15 декабря, 12:54

Updated 15 декабря, 12:54

Известный пермский писатель хочет издать книгу о пермских реках

Известный пермский писатель хочет издать книгу о пермских реках

15 декабря 2024, 12:51
Фото: properm.ru.
Сюжет
Туризм
Своими творческими планами Алексей Рачунь поделился на встрече с читателями.

Минувшей осенью журнал «Уральский следопыт» опубликовал выдержки из очерка Алексея Рачуня «Обретая новый смысл», полностью произведение будет напечатано в журнале «Дружба народов» в начале 2025 года. В нем автор рассказывает о путешествии по Сылве на дачном теплоходе. Публикация произведения дала начало новой книге — сборнику очерков о путешествиях по рекам, рабочее название книги «Риверхоппинг: вскачь по рекам».

«Я много путешествую, и по рекам в том числе. У меня есть очень много фактуры, и я подумал, а почему бы не рассказать о том, как вообще можно использовать реки для досуга. Часть очерков для будущей книги уже написаны, часть начаты, некоторые — только задуманы», — рассказал писатель на творческой встрече в рамках «Книжного клуба Алендвик».

По словам автора, в новую книгу войдут очерки о путешествиях по Каме, Сылве, Чусовой, Мулянке, Ирени, Иргине, и о дебаркадере в Хохловке. Рачунь будет описывать прогулки по рекам разными способами, например, на сап-борде, лодке и теплоходе.

Алексей Рачунь — пермский писатель и музыкант. Он является соавтором путеводителей «В сердце пармы» и «Железный пояс». Как рассказал писатель на встрече, он не планирует больше участвовать в создании путеводителей по книгам Алексея Иванова.

Роман Алексея Рачуня «Почему Мангышлак» входит в десятку лучших книг о путешествиях по версии сервиса readrate. Роман «ГЛЯДЕН» — одна из самых ожидаемых новинок 2025 года в жанре «фэнтези», «магический реализм» и «магическая история».

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#Общество#Пермь#Туризм#Книги#Писатель#Российские книги
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