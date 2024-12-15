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Posted 15 декабря, 08:53

Published 15 декабря, 08:53

Modified 15 декабря, 09:07

Updated 15 декабря, 09:07

Миллиардеру Петру Кондрашеву отказали в иске по делу его бывшего партнера

Миллиардеру Петру Кондрашеву отказали в иске по делу его бывшего партнера

15 декабря 2024, 08:53
Фото: properm.ru.
Сюжет
Возле кормушки
Петр Кондрашев пытался заблокировать проведение собраний кредиторов по делу о банкротстве Игоря Пестрикова.

Бывший акционер Соликамского магниевого завода, миллиардер Петр Кондрашев обратился в арбитражный суд с требованием к Игорю Пестрикову о включении в реестр требований кредиторов должника в размере более 128 млн рублей. Заявление принято к производству и будет рассмотрено без проведения судебного заседания и вызова лиц, участвующих в деле о банкротстве, по истечении тридцати календарных дней со
дня его предъявления в арбитражный суд.

Одновременно суд отказал Кондрашеву в наложении запрета на проведения собраний кредиторов, связанных с реализацией имущества Пестрикова. Миллиардер указывал на то, что он является правопреемником по требованиям Сергея Поволокина в размере 1,1 млрд рублей. В случае удовлетворения требований о процессуальном правопреемстве Кондрашев может стать мажоритарным кредитором Пестрикова с размером требований 90,1%.

Сейчас финансовый управляющий Пестрикова заявил о намерении выставить на торги принадлежащую бывшему акционеру СМЗ недвижимость: дом и земельный участок в Одинцовском районе. Общая стоимость двух лотов составляет 352 млн рублей.

Интересно, что в декабре 2022 года, при рассмотрении апелляционных жалоб на решение по иску Генпрокуратуры РФ о национализации акций Соликамского магниевого завода, Арбитражный суд Пермского края отказал Поволокину в обращении взыскания на 99 567 обыкновенных именных акций СМЗ. Тогда Сергей Поволокин выступал правопреемником Кондрашева. Ранее суд отменил мировое соглашение на 9 млн долларов США, заключенное Поволокиным и Пестриковым. Это стоимость векселя, обеспеченного залогом принадлежавшего Пестрикову пакету из 24,99% акций АО «Соликамский магниевый завод» («СМЗ»). В 2022 году генпрокуратура РФ добилась передаче доли Перстрикова в доход государства. Известно, что суд позднее отменил данное мировое соглашение.

Сейчас в Соликамском городском суде рассматривается уголовное дело в отношении Пестрикова. Бывшего акционера предприятия судят заочно. Дело рассматривает судья Денис Нилогов.

Пестриков был объявлен банкротом в июле 2024 года, заявление о его несостоятельности рассматривалось судом с 18 января 2023 года. Пестриков является фигурантом уголовного дела о мошенничестве при получении займа в 250 тыс. рублей у ОАО «Соликамский магниевый завод». Он был объявлен полицейскими органами предварительного следствия в межгосударственный розыск в июне 2022 года, позже его переобъявили в розыск.

В деле экс-владельца Соликамского магниевого появилась Мисс Вселенная-Украина
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#Суд#Экономика#Возле кормушки#Банкротство#Банкротство физлиц#Соликамский Магниевый завод#ОАО «Соликамский магниевый завод»
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