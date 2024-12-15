Миллиардеру Петру Кондрашеву отказали в иске по делу его бывшего партнера

Пестриков был объявлен банкротом в июле 2024 года, заявление о его несостоятельности рассматривалось судом с 18 января 2023 года. Пестриков является фигурантом уголовного дела о мошенничестве при получении займа в 250 тыс. рублей у ОАО «Соликамский магниевый завод». Он был объявлен полицейскими органами предварительного следствия в межгосударственный розыск в июне 2022 года, позже его переобъявили в розыск.