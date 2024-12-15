На следующей неделе в Перми сотня домов останется без воды

Posted 15 декабря, 06:37
Published 15 декабря, 06:37
Modified 15 декабря, 09:33
Updated 15 декабря, 09:33
С 14 до 24 декабря в Перми запланированы работы на сетях водоснабжения. Они потребуют временного отключения водоснабжения в более чем ста жилых многоквартирных домах. В эти даты будут проводить ремонтные работы, будет произведена замена задвижек, участков сетей, подключение и промывка вновь построенных водоводов, сообщают в компании «НОВОГОР-Прикамье».
Отключения воды в эти дни будут производиться более, чем в сотне домов в Ленинском, Свердловском, Индустриальном, Орджоникидзевском районах. Подробную информацию об отключении можно посмотреть на сайте «НОВОГОРА».
В компании обращают внимание, что ограничение подачи воды — необходимое требование технологического процесса. Некоторые отключения проводятся в выходные, чтобы не нарушать работу школ, детских садов и других социальных учреждений.
Диспетчерская служба «НОВОГОР-Прикамье» принимает обращения по аварийным ситуациям (отключение холодной воды, аварийные ситуации на водопроводе, канализации) и заявки на подвоз воды по тел. 2100-680 и на e-mail: call@novogor.perm.ru