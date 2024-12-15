На следующей неделе в Перми сотня домов останется без воды

С 14 до 24 декабря в Перми запланированы работы на сетях водоснабжения. Они потребуют временного отключения водоснабжения в более чем ста жилых многоквартирных домах. В эти даты будут проводить ремонтные работы, будет произведена замена задвижек, участков сетей, подключение и промывка вновь построенных водоводов, сообщают в компании «НОВОГОР-Прикамье».