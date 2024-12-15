Один человек погиб во время крушения танкера «Волгонефть 212»

Posted 15 декабря, 11:55
Published 15 декабря, 11:55
Modified 15 декабря, 11:57
Updated 15 декабря, 11:57
Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего сегодня в акватории Черного моря потерпели бедствие два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие нефтепродукты.
По данным МЧС России на 14:15 мск, с танкера «Волгонефть 212» были эвакуированы все 13 членов экипажа. Один человек погиб.
Как сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах, в качестве версий трагедии будут рассматриваться ошибки экипажа в сложных метеоусловиях, а также несоблюдение правил эксплуатации судов — это танкеры класса «река-море», которые могли выходить в прибрежную морскую зону, но только в благоприятных метеоусловиях.
Как сообщают в Следкоме, будет дана оценка действиям экипажа в сложных метеорологических условиях, а также действиям судовладельцев — на предмет технического состояния и обслуживания плавсредств.
«Волгонефть-212» — нефтеналивное судно проекта 1577, построенное на Волгоградском судостроительном заводе и принятое в эксплуатацию 15 декабря 1969 года. Первоначально танкер работал в Волжском нефтеналивном речном пароходстве «Волготанкер», а с 2014 года от пермской компании ООО «Кама Шиппинг». Валовая вместимость судна — 3518, длина — 132 метра, ширина — 16,9 метра, осадка — 3,54 метра, водоизмещение — 6539 тонн, грузоподъемность — 4800 тонн. Порт регистрации — Большой порт Санкт-Петербург.
Сейчас к месту происшествия в район Керчи выдвинулась группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов для осмотра территории, проведения всех необходимых следственных действий.