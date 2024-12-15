Один человек погиб во время крушения танкера «Волгонефть 212»

Как сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах, в качестве версий трагедии будут рассматриваться ошибки экипажа в сложных метеоусловиях, а также несоблюдение правил эксплуатации судов — это танкеры класса «река-море», которые могли выходить в прибрежную морскую зону, но только в благоприятных метеоусловиях.