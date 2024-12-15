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Posted 15 декабря, 11:55

Published 15 декабря, 11:55

Modified 15 декабря, 11:57

Updated 15 декабря, 11:57

Один человек погиб во время крушения танкера «Волгонефть 212»

Один человек погиб во время крушения танкера «Волгонефть 212»

15 декабря 2024, 11:55
Фото: Скриншот видео.
Танкер «Волгонефть 212» с 2014 года находится в собственности пермской компании «Кама Шиппер».

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего сегодня в акватории Черного моря потерпели бедствие два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие нефтепродукты.

По данным МЧС России на 14:15 мск, с танкера «Волгонефть 212» были эвакуированы все 13 членов экипажа. Один человек погиб.

Как сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах, в качестве версий трагедии будут рассматриваться ошибки экипажа в сложных метеоусловиях, а также несоблюдение правил эксплуатации судов — это танкеры класса «река-море», которые могли выходить в прибрежную морскую зону, но только в благоприятных метеоусловиях.

Как сообщают в Следкоме, будет дана оценка действиям экипажа в сложных метеорологических условиях, а также действиям судовладельцев — на предмет технического состояния и обслуживания плавсредств.

«Волгонефть-212» — нефтеналивное судно проекта 1577, построенное на Волгоградском судостроительном заводе и принятое в эксплуатацию 15 декабря 1969 года. Первоначально танкер работал в Волжском нефтеналивном речном пароходстве «Волготанкер», а с 2014 года от пермской компании ООО «Кама Шиппинг». Валовая вместимость судна — 3518, длина — 132 метра, ширина — 16,9 метра, осадка — 3,54 метра, водоизмещение — 6539 тонн, грузоподъемность — 4800 тонн. Порт регистрации — Большой порт Санкт-Петербург.

Сейчас к месту происшествия в район Керчи выдвинулась группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов для осмотра территории, проведения всех необходимых следственных действий.

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#Происшествия#Общество#Уголовное дело#Штормовое предупреждение#Шторм#Штормовой ветер#Море#Черное море
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