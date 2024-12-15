Пермьстат назвал объемы перевозок грузов из Большого Савино

Впервые самолет прилетел в пермский аэропорт «Большое Савино» 60 лет назад. Это был Ил-18, который совершил рейс по маршруту Свердловск — Пермь — Москва и обратно. Первое здание аэровокзала было построено только через 3 года, в 1967 году. До этого пассажиры и встречающие проводили время в деревянном строении. В 1993 году аэропорт Большое Савино получил статус международного.