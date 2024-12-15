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Posted 15 декабря, 05:04

Published 15 декабря, 05:04

Modified 15 декабря, 05:06

Updated 15 декабря, 05:06

Пермьстат назвал объемы перевозок грузов из Большого Савино

Пермьстат назвал объемы перевозок грузов из Большого Савино

15 декабря 2024, 05:04
Фото: properm.ru.
Первый пассажирский рейс из Большого Савино отправился 60 лет назад.

В 2023 году аэропорт Большое Савино обеспечил перелеты в 26 городов России и по 12 зарубежным маршрутам, данные приводят в Пермьстате. По сведениям аэропорта «Пермь», с ноября 2023 года по октябрь 2024 года грузовые авиаперевозки составили 1,9 тысяч тонн груза.

За 11 месяцев этого года 6 675 рейсов отправились из Перми в разные города мира. Всего в 2024 году в Большом Савино представлены рейсы 20 авиакомпаний.

Впервые самолет прилетел в пермский аэропорт «Большое Савино» 60 лет назад. Это был Ил-18, который совершил рейс по маршруту Свердловск — Пермь — Москва и обратно. Первое здание аэровокзала было построено только через 3 года, в 1967 году. До этого пассажиры и встречающие проводили время в деревянном строении. В 1993 году аэропорт Большое Савино получил статус международного.

До этого пермяки пользовались аэродромом в микрорайоне Городские Горки. С 1928 по 1933 годы, силами всех предприятий города был построен первый аэропорт, а в 1939 году введен в строй аэровокзал. С 1952 года в Перми появился военный аэродром — в Большом Савино.

В 1957 году для гражданских перевозок был открыт аэропорт Бахаревка. После появления аэровокзала в Большом Савино он обслуживал только местные авиалинии, а с середины 1990 годов использовался для вылетов эпизодически. В апреле 2007 года обанкротившееся ФГУП «Второе Пермское государственное авиапредприятие», в чьем ведении находился аэропорт, было продано на аукционе.

16 февраля 1967 года было сдано в эксплуатацию здание аэровокзала в Большом Савино, его снесли в октябре 2024 года. 30 ноября 2017 года был открыт новый терминал аэропорта. После этого международные рейсы принимали в старом терминале Большого Савино, обслуживание международных рейсов в новом терминале началось с 30 апреля 2018 года.

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#Общество#Пермь#Аэропорт Большое Савино#Аэропорт пермь#Международный аэропорт
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