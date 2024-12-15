Среди пострадавших на «Волгонефть 212» трое пермяков

Posted 15 декабря, 15:57
Published 15 декабря, 15:57
Modified 15 декабря, 16:02
Updated 15 декабря, 16:02
Как сообщает канал «ЧП Крым», спасателям удалось спасти экипаж судна «Волганефть 212» — 11 из них находятся в больнице Анапы с обморожением.
Больше всех в катастрофе пострадал капитан танкера Леонид В.: мужчина наглотался воды с мазутом, потерял сознание, получил ушиб позвоночника и обморожение. Капитан «Волгонефть 212» вместе с еще одним членом экипажа находится в реанимации. Двум членам экипажа госпитализация не потребовалась.
По сообщению губернатора Дмитрия Махонина, среди пострадавших членов экипажа танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение вблизи Керченского пролива, трое пермяков. Все уже доставлены в городскую больницу Анапы и находятся под наблюдением врачей. «Краевому Минздраву поручил держать оперативную связь с краснодарскими коллегами и оказывать всю необходимую помощь», — пишет глава региона.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. В случае необходимости он будет доставлен в краевую больницу Краснодара.