Среди пострадавших на «Волгонефть 212» трое пермяков

Больше всех в катастрофе пострадал капитан танкера Леонид В.: мужчина наглотался воды с мазутом, потерял сознание, получил ушиб позвоночника и обморожение. Капитан «Волгонефть 212» вместе с еще одним членом экипажа находится в реанимации. Двум членам экипажа госпитализация не потребовалась.