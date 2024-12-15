В Чайковском муниципалитет заплатит 200 тысяч штрафа за трудоустройство уборщицы

По информации суда, в июне 2024 года руководство Центра заключило трудовой договор с гражданкой Туркменистана, однако уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином в территориальный орган в сфере миграции в срок не направило. По закону, уведомить миграционную службу необходимо в течение трех дней после приема на работу иностранного гражданина.