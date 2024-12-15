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Posted 15 декабря, 08:06

Published 15 декабря, 08:06

Modified 15 декабря, 08:08

Updated 15 декабря, 08:08

В Чайковском муниципалитет заплатит 200 тысяч штрафа за трудоустройство уборщицы

В Чайковском муниципалитет заплатит 200 тысяч штрафа за трудоустройство уборщицы

15 декабря 2024, 08:06
Фото: Изображение Midjourney.
Иностранную гражданку приняли на работу без уведомления миграционной службы.

Чайковский городской суд признал местную организацию виновной в незаконном привлечении к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства (ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ). За правонарушение суд назначил административный штраф в размере 200 тыс. рублей. Постановление суда не вступило в законную силу.

По информации журналиста Properm.ru, речь идет о муниципальном Центре дополнительного образования, куда уборщицей трудоустроилась гражданка Туркменистана.

По информации суда, в июне 2024 года руководство Центра заключило трудовой договор с гражданкой Туркменистана, однако уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином в территориальный орган в сфере миграции в срок не направило. По закону, уведомить миграционную службу необходимо в течение трех дней после приема на работу иностранного гражданина.

В своем объяснении суду директор организации подтвердила, что трудовой договор с гражданкой иностранного государства действительно был заключен. Но уведомление в Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Чайковскому городскому округу не направили в силу незнания миграционного законодательства без какого-либо иного умысла.

В суде было установлено, что у сотрудников Центра были все возможности для уведомления миграционной службы о найме иностранной гражданки. Однако организацией не были приняты меры по их соблюдению.

При назначении наказания суд учел, что Центр дополнительного образования допустил такое нарушение впервые. Поскольку речь идет о муниципальном образовательном учреждении, а оплачивать штраф нужно будет из бюджета, то штраф был назначен ниже низшего — по закону подобное нарушение карается штрафами от 400 тыс. рублей до 800 тыс. рублей.

#Происшествия#Общество#Суд#Мигранты#Трудовые мигранты
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