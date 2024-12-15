properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 декабря, 10:29

Published 15 декабря, 10:29

Modified 15 декабря, 11:30

Updated 15 декабря, 11:30

В Черном море терпит бедствие пермский танкер

В Черном море терпит бедствие пермский танкер

15 декабря 2024, 10:29
Фото: https://rekamore.su/employer/kama-shipping/
.
Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на помощь грузовому судну, терпящему бедствие.

Из-за непогоды в Керченском проливе повреждены суда «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». На борту первого находятся 13 человек, второго — 14 человек. Экипажи запросили помощь.

По сообщению МЧС, известно, что на судах перевозятся нефтепродукты, информация о разливе уточняется. Ми-8 МЧС России со спасателями «Крым-Спас» вылетели на место. Из керченской бухты Камыш-Бурун вышел спасательный буксир «Меркурий» Морского спасательного координационного центра.

По уточненной информации МЧС, танкер «Волгонефть 212» получил повреждения и сел на мель; танкер «Волгонефть 239» после полученных повреждений лег в дрейф.

UPD. По данным на 14:15 мск с танкера «Волгонефть 212» эвакуировали 13 членов экипажа. По предварительным данным один из них погиб — признаков жизни он не подает, сейчас им занимаются медики.

Одна из версий случившегося — ошибка экипажа и сильный шторм в Черном море.

Видео: Соцсети. https://rekamore.su/employer/kama-shipping/
.

По открытым данным, судно «Волгонефть 212» принадлежит пермской компании «Кама шиппинг».

«Волгонефть-212» — нефтеналивное судно проекта 1577, построенное на Волгоградском судостроительном заводе и принятое в эксплуатацию 15 декабря 1969 года. Первоначально танкер работал в Волжском нефтеналивном речном пароходстве «Волготанкер», а с 2014 года от пермской компании ООО «Кама Шиппинг». Валовая вместимость — 3518, длина — 132 метра, ширина — 16,9 метра, осадка — 3,54 метра, водоизмещение — 6539 тонн, грузоподъемность — 4800 тонн. Класс РКО — М-ПР2,5, порт регистрации — Большой порт Санкт-Петербург.

Второе судно, «Волгонефть 239» принадлежит ЗАО «ВОЛГАТРАНСНЕФТЬ», порт приписки — Астрахань.

#Видео#Происшествия#Мчс#Чп
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика