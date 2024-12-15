В Черном море терпит бедствие пермский танкер

Posted 15 декабря, 10:29
Published 15 декабря, 10:29
Modified 15 декабря, 11:30
Updated 15 декабря, 11:30
Из-за непогоды в Керченском проливе повреждены суда «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». На борту первого находятся 13 человек, второго — 14 человек. Экипажи запросили помощь.
По сообщению МЧС, известно, что на судах перевозятся нефтепродукты, информация о разливе уточняется. Ми-8 МЧС России со спасателями «Крым-Спас» вылетели на место. Из керченской бухты Камыш-Бурун вышел спасательный буксир «Меркурий» Морского спасательного координационного центра.
По уточненной информации МЧС, танкер «Волгонефть 212» получил повреждения и сел на мель; танкер «Волгонефть 239» после полученных повреждений лег в дрейф.
UPD. По данным на 14:15 мск с танкера «Волгонефть 212» эвакуировали 13 членов экипажа. По предварительным данным один из них погиб — признаков жизни он не подает, сейчас им занимаются медики.
Одна из версий случившегося — ошибка экипажа и сильный шторм в Черном море.
По открытым данным, судно «Волгонефть 212» принадлежит пермской компании «Кама шиппинг».
«Волгонефть-212» — нефтеналивное судно проекта 1577, построенное на Волгоградском судостроительном заводе и принятое в эксплуатацию 15 декабря 1969 года. Первоначально танкер работал в Волжском нефтеналивном речном пароходстве «Волготанкер», а с 2014 года от пермской компании ООО «Кама Шиппинг». Валовая вместимость — 3518, длина — 132 метра, ширина — 16,9 метра, осадка — 3,54 метра, водоизмещение — 6539 тонн, грузоподъемность — 4800 тонн. Класс РКО — М-ПР2,5, порт регистрации — Большой порт Санкт-Петербург.
Второе судно, «Волгонефть 239» принадлежит ЗАО «ВОЛГАТРАНСНЕФТЬ», порт приписки — Астрахань.