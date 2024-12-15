В Черном море терпит бедствие пермский танкер

UPD. По данным на 14:15 мск с танкера «Волгонефть 212» эвакуировали 13 членов экипажа. По предварительным данным один из них погиб — признаков жизни он не подает, сейчас им занимаются медики.



Одна из версий случившегося — ошибка экипажа и сильный шторм в Черном море.