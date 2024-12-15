В Прикамье идут тридцатиградусные морозы

Posted 15 декабря, 04:24
Published 15 декабря, 04:24
Modified 15 декабря, 04:26
Updated 15 декабря, 04:26
По данным Пермской ЦГМС, в воскресенье 15 декабря тыловая часть циклона продолжит оказывать влияние на погоду в Пермском крае. С ростом атмосферного давления уменьшится облачность, появятся прояснения. Минувшей ночью выпал небольшой снег, днём обойдётся без существенных осадков. Ветер не изменится.
Температура воздуха понизится. Ночью похолодало до -19…-14°С, на северо-западе до -24°С. Дневной прогрев не превысит -15…-10°С.
В Перми сегодня днём будет сухо. Температура воздуха в течение суток составит -16…-14°С.
В понедельник 16 декабря ночью влияние промежуточного барического гребня с устойчивыми прояснениями в облачном покрове приведёт к значительному выхолаживанию приземного слоя воздуха в центральных и северных районах, при этом к южным районам уже приблизится очередной фронт с небольшим снегом.
Минимальная температура воздуха составит -22…-17°С, при прояснениях -30…-25°С.
Днём начнётся смещение фронта на регион, он принесет небольшой снег, за исключением крайнего северо-востока (Красновишерский район), на крайнем юге (Чайковский, Чернушка) снегопад будет умеренным.
Значительно потеплеет: -11…-6°С, в Перми около -10°С, на севере ещё холодно: -19…-14°С.