В Прикамье идут тридцатиградусные морозы

Температура воздуха понизится. Ночью похолодало до -19…-14°С, на северо-западе до -24°С. Дневной прогрев не превысит -15…-10°С.



В Перми сегодня днём будет сухо. Температура воздуха в течение суток составит -16…-14°С.



В понедельник 16 декабря ночью влияние промежуточного барического гребня с устойчивыми прояснениями в облачном покрове приведёт к значительному выхолаживанию приземного слоя воздуха в центральных и северных районах, при этом к южным районам уже приблизится очередной фронт с небольшим снегом.