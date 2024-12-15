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Posted 15 декабря, 04:24

Published 15 декабря, 04:24

Modified 15 декабря, 04:26

Updated 15 декабря, 04:26

В Прикамье идут тридцатиградусные морозы

В Прикамье идут тридцатиградусные морозы

15 декабря 2024, 04:24
Фото: properm.ru.
По данным синоптиков сегодня вечером ожидается значительное похолодание.

По данным Пермской ЦГМС, в воскресенье 15 декабря тыловая часть циклона продолжит оказывать влияние на погоду в Пермском крае. С ростом атмосферного давления уменьшится облачность, появятся прояснения. Минувшей ночью выпал небольшой снег, днём обойдётся без существенных осадков. Ветер не изменится.

Температура воздуха понизится. Ночью похолодало до -19…-14°С, на северо-западе до -24°С. Дневной прогрев не превысит -15…-10°С.

В Перми сегодня днём будет сухо. Температура воздуха в течение суток составит -16…-14°С.

В понедельник 16 декабря ночью влияние промежуточного барического гребня с устойчивыми прояснениями в облачном покрове приведёт к значительному выхолаживанию приземного слоя воздуха в центральных и северных районах, при этом к южным районам уже приблизится очередной фронт с небольшим снегом.

Минимальная температура воздуха составит -22…-17°С, при прояснениях -30…-25°С.

Днём начнётся смещение фронта на регион, он принесет небольшой снег, за исключением крайнего северо-востока (Красновишерский район), на крайнем юге (Чайковский, Чернушка) снегопад будет умеренным.

Значительно потеплеет: -11…-6°С, в Перми около -10°С, на севере ещё холодно: -19…-14°С.

#Общество#Пермь#Погода
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