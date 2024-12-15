В Прикамье в 2024 году на взятках поймали 60 чиновников

Posted 15 декабря, 10:16
Published 15 декабря, 10:16
Modified 15 декабря, 10:18
Updated 15 декабря, 10:18
С начала 2024 года в Прикамье выявлено 232 факта взяточничества, рассказали в прокуратуре Пермского края. В том числе, чиновников уличили в получении 60 взяток. Уголовные дела возбудили в отношении 72 взяткодателей и 22 посредников. Кроме того, силовики выявили 78 фактов мелкого взяточничества. Как ранее сообщали в региональном главке полиции, средняя сумма полученной взятки составляет более 460 тыс. рублей, средняя сумма дачи взятки составила более 247 тысяч рублей.
Наиболее подвержены коррупции, утверждают в прокуратуре, служащие органов местного самоуправления (распределение земельных участков, распоряжение бюджетными средствами, имуществом), государственных и муниципальных учреждений (управление имуществом, оказание образовательных услуг, здравоохранение). По данным полиции, наибольшее число коррупционных преступлений в уходящем году выявлено в сфере закупок, строительства, ЖКХ, культуры, здравоохранения и ветеринарии.
С начала 2024 года сотрудники правоохранительных органов выявили 163 дополнительных эпизода получения и дачи взяток. 52% коррупционных преступлений связаны со взяточничеством, что обусловлено расследованием уголовных дел о неоднократных получения взяток.
В 2024 году по оконченным уголовным делам коррупционной направленности предъявлено обвинение в причинении ущерба на общую сумму свыше 38,8 млн рублей. С учетом принятых мер обеспечительного характера по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности возмещение ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, составило практически 100%.
В истекшем периоде 2024 года судами первой инстанции по 69 уголовным делам в отношении 74 взяточников вынесены обвинительные приговоры. Судами первой инстанции принято решение о конфискации имущества по 22 уголовным делам коррупционной направленности в отношении 22 лиц, осужденных за взяточничество. Конфискованы деньги, переданные в качестве взятки, средства совершения преступлений, принадлежащие осужденным, денежные средства, сумма которых соответствует предмету взятки.