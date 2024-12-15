В Прикамье в 2024 году на взятках поймали 60 чиновников

С начала 2024 года в Прикамье выявлено 232 факта взяточничества, рассказали в прокуратуре Пермского края. В том числе, чиновников уличили в получении 60 взяток. Уголовные дела возбудили в отношении 72 взяткодателей и 22 посредников. Кроме того, силовики выявили 78 фактов мелкого взяточничества. Как ранее сообщали в региональном главке полиции, средняя сумма полученной взятки составляет более 460 тыс. рублей, средняя сумма дачи взятки составила более 247 тысяч рублей.