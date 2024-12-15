Жителя Соликамска будут судить за попытку вернуть жену

Posted 15 декабря, 05:22
Published 15 декабря, 05:22
Modified 15 декабря, 05:33
Updated 15 декабря, 05:33
В Соликамский городской суд на рассмотрение поступило уголовное дело в отношении местного. Его обвиняют в заведомо ложном доносе о совершении преступления, соединенного с обвинением лица в совершении тяжкого преступления. Уголовное дело назначено к слушанию на 20 декабря 2024 года.
По версии следствия, осенью 2024 года мужчина поссорился с женой. Чтобы обратить на себя внимание супруги, муж заявил на нее в полицию. Он сообщило совершенном в отношении него преступлении, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.
Мужчина рассказал полицейским, что его супруга похитила денежные средства с его кредитной карты. Якобы женщина совершала многочисленные покупки в магазинах в Казани.
В ходе предварительной проверки факт хищения денежных средств с кредитной карты не подтвердился, обвиняемый пояснил, что таким способом хотел вернуть жену.