properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 декабря, 05:22

Published 15 декабря, 05:22

Modified 15 декабря, 05:33

Updated 15 декабря, 05:33

Жителя Соликамска будут судить за попытку вернуть жену

Жителя Соликамска будут судить за попытку вернуть жену

15 декабря 2024, 05:22
Фото: 1MI.
Мужчину будут судить за то, что он сообщил, что жена его обокрала.

В Соликамский городской суд на рассмотрение поступило уголовное дело в отношении местного. Его обвиняют в заведомо ложном доносе о совершении преступления, соединенного с обвинением лица в совершении тяжкого преступления. Уголовное дело назначено к слушанию на 20 декабря 2024 года.

По версии следствия, осенью 2024 года мужчина поссорился с женой. Чтобы обратить на себя внимание супруги, муж заявил на нее в полицию. Он сообщило совершенном в отношении него преступлении, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Мужчина рассказал полицейским, что его супруга похитила денежные средства с его кредитной карты. Якобы женщина совершала многочисленные покупки в магазинах в Казани.

В ходе предварительной проверки факт хищения денежных средств с кредитной карты не подтвердился, обвиняемый пояснил, что таким способом хотел вернуть жену.

#Происшествия#Общество#Суд#Развод
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика