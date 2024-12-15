Жителя Соликамска будут судить за попытку вернуть жену

По версии следствия, осенью 2024 года мужчина поссорился с женой. Чтобы обратить на себя внимание супруги, муж заявил на нее в полицию. Он сообщило совершенном в отношении него преступлении, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.