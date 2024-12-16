Ефимов: в 2024 г под детсады и гостиницу сдали 2700 м² по программе «1 рубль за метр»

Posted 16 декабря, 18:00
Published 16 декабря, 18:00
Modified 16 декабря, 18:02
Updated 16 декабря, 18:02
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что эти объекты арендованы под частные образовательные учреждения и гостиницу.
Программа «1 рубль за квадратный метр в год» действует уже более двенадцать лет. Её цель — привлечь частные инвестиции для реставрации исторических зданий и открытия на их базе бизнеса. В этом году предприниматели, победившие на аукционах, получили три объекта в аренду на льготных условиях: два из них предназначены для частных детских садов, а третий — для отеля. Площадь всех трёх объектов превышает 2,7 тыс. квадратных метров. Сегодня бизнес занимает шестьдесят пять московских объектов общей площадью 63,2 тысячи квадратных метров, сообщает mos.ru со ссылкой на Владимира Ефимова.
Льготная аренда действует с 2012 года и предназначена для инвесторов, желающих арендовать объекты культурного наследия. С 2013 года программа позволяет открывать частные детские сады и школы, а с 2022 года — размещать гостиницы в исторических зданиях города.
Объекты, арендованные в 2024 году, расположены на севере и юго-востоке столицы, а также в Центральном административном округе города. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман. Он уточнил, что инвесторы арендовали два объекта общей площадью 1800 квадратных метров для открытия частных детских садов. Третье здание будет переоборудовано под отель категории не ниже чем «три звезды».
Чтобы стать участником программы, предпринимателю нужно выиграть аукцион. С победителем торгов заключается договор аренды: на сорок девять лет — при размещении объектов для частных образовательных учреждений, на двадцать лет — при размещении отелей. После выполнения условий договора предпринимателю предоставляется льготная ставка. Уточняется, что в число обязательных условий входят ремонт здания и организация образовательного процесса или выполнение всех требований, касающихся работы гостиницы.
Развитие электронных сервисов для предпринимателей соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика». Подробности реализации этого и других национальных проектов в Москве можно найти на сайте.