Ефимов: в 2024 г под детсады и гостиницу сдали 2700 м² по программе «1 рубль за метр»

Программа «1 рубль за квадратный метр в год» действует уже более двенадцать лет. Её цель — привлечь частные инвестиции для реставрации исторических зданий и открытия на их базе бизнеса. В этом году предприниматели, победившие на аукционах, получили три объекта в аренду на льготных условиях: два из них предназначены для частных детских садов, а третий — для отеля. Площадь всех трёх объектов превышает 2,7 тыс. квадратных метров. Сегодня бизнес занимает шестьдесят пять московских объектов общей площадью 63,2 тысячи квадратных метров, сообщает mos.ru со ссылкой на Владимира Ефимова.