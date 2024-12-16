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Posted 16 декабря, 06:29

Published 16 декабря, 06:29

Modified 16 декабря, 06:29

Updated 16 декабря, 06:29

Эксперты рассказали, как сохранить зрение в эпоху цифровизации

Эксперты рассказали, как сохранить зрение в эпоху цифровизации

16 декабря 2024, 06:29
Фото: предоставлено компанией Sentiss.
Фармацевтическая компания Sentiss представила новый социально-образовательный проект «Жизнь в эпоху гаджетов». Специалисты отмечают актуальность данной темы, так как современный образ жизни россиян может привести к ухудшению здоровья глаз.

В рамках проекта создаются и публикуются образовательные видеоматериалы, которые призваны сохранить зрение в условиях регулярного взаимодействия с цифровыми устройствами. Материалы учитывают актуальные проблемы со зрением у детей и подростков и соответствуют современным трендам, пишут newizv.ru.

Ассоциация врачей-офтальмологов сообщает, что по состоянию на 2023 год в России насчитывалось 25,5 миллиона детей в возрасте от 0 до 14 лет. При этом у 12% детей (3,2 миллиона) были обнаружены различные нарушения зрения. Среди подростков от 15 до 17 лет доля заболеваний глаз составляла уже около 23%. Примерно каждый четвертый ученик заканчивает школу с проблемами зрения.

Генеральный директор компании Sentiss Елена Платонова отмечает, что существует ряд обнадеживающих факторов, которые помогут исправить данную ситуацию. Во-первых, по её мнению, повышенная осведомленность о проблемах зрения повлечет за собой более раннее обращение за медицинской помощью. Во-вторых, современные технологии позволяют обнаружить заболевание на ранней стадии, до появления серьезных симптомов. В-третьих, существует большое количество профилактических мер, такие как упражнения для глаз, разработки защитных экранов и корректировка времени, проводимого перед экранами. Платонова добавила, что развитие телемедицины делает консультации более доступными для широких слоев населения. Она подчеркнула важность заботы о здоровье глаз, которая должна стать частью регулярного ухода за собой.

Проблема здоровья глаз актуальна также и для старшего поколения. Минздрав информирует, что в стране зарегистрировано 1,4 миллиона пациентов с глаукомой и ещё около полумиллиона, вероятно, страдают данным заболеванием и не подозревают об этом.

Эксперты сообщают, что на зрение могут влиять и другие заболевания. Так, заведующий отделом терапевтической офтальмологии МНТК «Микрохирургия глаза» им. С. Н. Фёдорова Дмитрий Майчук отметил, что хламидийный конъюнктивит может указывать на системное заболевание. А Галина Чернакова, врач-офтальмолог, заведующая поликлиническим отделением Московского городского офтальмологического центра ММНКЦ имени С. П. Боткина, отмечает, что патологии зубов, например периодонтит и пульпит, могут привести к возникновению заболевания глаз.

Эксперты напоминают, что ранняя диагностика и профилактика остаются основными инструментами в борьбе за здоровье глаз и качество жизни.

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