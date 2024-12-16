Эксперты рассказали, как сохранить зрение в эпоху цифровизации

Генеральный директор компании Sentiss Елена Платонова отмечает, что существует ряд обнадеживающих факторов, которые помогут исправить данную ситуацию. Во-первых, по её мнению, повышенная осведомленность о проблемах зрения повлечет за собой более раннее обращение за медицинской помощью. Во-вторых, современные технологии позволяют обнаружить заболевание на ранней стадии, до появления серьезных симптомов. В-третьих, существует большое количество профилактических мер, такие как упражнения для глаз, разработки защитных экранов и корректировка времени, проводимого перед экранами. Платонова добавила, что развитие телемедицины делает консультации более доступными для широких слоев населения. Она подчеркнула важность заботы о здоровье глаз, которая должна стать частью регулярного ухода за собой.