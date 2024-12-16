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Posted 16 декабря, 13:09

Published 16 декабря, 13:09

Modified 16 декабря, 13:11

Updated 16 декабря, 13:11

Главой Очерского округа снова утвердили Алексея Солодникова

Главой Очерского округа снова утвердили Алексея Солодникова

16 декабря 2024, 13:09
Фото: Алексей Солодников VK.
Сюжет
Градостроительство
Должность главы округа Солодников занимает уже пять лет.

Администрацию Очерского округа Прикамья возглавил Алексей Солодников. Его кандидатуру поддержали депутаты местной Думы, рассказали в краевом Совете представительных органов муниципальных образований. Этот пост Солодников занимает с конца 2019 года.

Ранее сообщалось, что претендентами на пост главы муниципалитета были действующий глава района и начальник управления земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации округа Александр Пьянков.

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#Градостроительство#Дума#Администрация#Прикамье#Очерский округ
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