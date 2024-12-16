Главой Очерского округа снова утвердили Алексея Солодникова

Posted 16 декабря, 13:09
Published 16 декабря, 13:09
Modified 16 декабря, 13:11
Updated 16 декабря, 13:11
Администрацию Очерского округа Прикамья возглавил Алексей Солодников. Его кандидатуру поддержали депутаты местной Думы, рассказали в краевом Совете представительных органов муниципальных образований. Этот пост Солодников занимает с конца 2019 года.
Ранее сообщалось, что претендентами на пост главы муниципалитета были действующий глава района и начальник управления земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации округа Александр Пьянков.