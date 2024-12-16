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Posted 16 декабря, 12:18

Published 16 декабря, 12:18

Modified 16 декабря, 12:21

Updated 16 декабря, 12:21

Форвард из Москвы Артём Пугачёв подписал пробный контракт с ХК «Молот»

ХК «Молот» подписал пробный контракт с молодым игроком из Москвы

16 декабря 2024, 12:18
Фото: ВКонтакте/ХК Молот.

Форвард из Москвы Артём Пугачёв подписал пробный контракт с ХК «Молот»

23-летний форвард выступал в составе «Звезды», а также «Юнисона-Москвы».

Пермский ХК «Молот» заключил пробный контракт с воспитанником московской школы, нападающим Артёмом Пугачёвым. Об этом сообщают в клубе.

Артем является воспитанником московской школы хоккея. До 2018 года выступал за московское «Динамо», после чего перешел в систему ЦСКА. Неоднократно вызывался в расположение юниорской сборной России.

В Молодежной хоккейной лиге защищал цвета «Красной Армии». Суммарно в рамках МХЛ провел 173 матча, в которых набрал 89 (39+50) баллов за результативность при показателе полезности +41.

На взрослом уровне 23-летний форвард выступал в составе «Звезды», а также «Юнисона-Москвы».

В рамках OLIMPBET ВХЛ Артем провел 76 матчей, в которых набрал 12 (4+8) баллов по системе «гол+пас» при показателе полезности -3.

На минувшей неделе хоккейные клубы «Молот» из Перми и «Челны» из Набережных Челнов произвели обмен игроками. Вратарь Кирилл Устименко перебрался в Набережные Челны, а состав пермского клуба пополнили нападающий Эмиль Галиаскаров и защитник Кирилл Басистый.

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#Спорт#Пермь#Хоккей
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