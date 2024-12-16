И. о. главы Орджоникидзевского района Перми стала Светлана Ломаева

Posted 16 декабря, 05:44
Published 16 декабря, 05:44
Modified 16 декабря, 05:46
Updated 16 декабря, 05:46
Новым исполняющим обязанности главы Орджоникидзевского района Перми стала Светлана Ломаева. Информацию об этом сообщил «КоммерсантЪ-Прикамье».
Как сообщается на сайте администрации Перми, Ломаева возглавляет финансово-экономический отдел, отдел по работе с общественностью, отдел по культуре, спорту и молодежной политике, а также сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних.
До этого должность и. о. главы района занимал первый заместитель главы Вячеслав Чащихин. По данным издания со ссылкой на источник, если Светлана Ломаева «проявит себя на посту», ее могут утвердить в должности.
Предыдущий глава ведомства Евгений Карабатов уволился в октябре текущего года. Это произошло после общения чиновника с мэром города Эдуардом Сосниным. Руководил районом Карабатов с марта 2018 года. С 2003 года занимал различные должности в администрации Орджоникидзевского района.