Летающая лыжница из Чайковского выиграла золото третьего этапа Кубка России

Ксения победила с минимальным преимуществом в одну десятую балла, набрав за две попытки 202 балла (первая попытка — 90 м, вторая — 89,5 м). Второе место заняла Александра Кустова из Магадана — 201,9 балла (первая попытка — 92,5 м, вторая попытка — 89,0 м). На третьей строчке итоговой таблицы находится Кристина Прокопьева из Нижнего Тагила — 199,7 балла (96,0 м; 93,5 м).