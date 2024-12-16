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Posted 16 декабря, 03:21

Published 16 декабря, 03:21

Modified 16 декабря, 06:26

Updated 16 декабря, 06:26

скриншот видео

Летающая лыжница из Чайковского выиграла золото третьего этапа Кубка России

16 декабря 2024, 03:21
Фото: vk.com/skijumpingrus. скриншот видео

Спортсменка из Прикамья победила в 3 этапе Кубка России по прыжкам на лыжах

Соревнования состоялись на прошлой неделе.

Спортсменка из Чайковского Ксения Каблукова победила в третьем этапе Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. Соревнования проводились на комплексе «Снежинка», они были насыщенными и напряженными, сообщают в краевом Минспорта.

Ксения победила с минимальным преимуществом в одну десятую балла, набрав за две попытки 202 балла (первая попытка — 90 м, вторая — 89,5 м). Второе место заняла Александра Кустова из Магадана — 201,9 балла (первая попытка — 92,5 м, вторая попытка — 89,0 м). На третьей строчке итоговой таблицы находится Кристина Прокопьева из Нижнего Тагила — 199,7 балла (96,0 м; 93,5 м).

Ранее Properm.ru писали об еще одном летающем лыжнике из Пермского края — Евгений Климов завоевал свое первое в зимнем сезоне «серебро» на международном кубке «Металлинвест» в Нижнем Тагиле.

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