Международная космическая станция в декабре покажется над Пермью

Posted 16 декабря, 04:27
Published 16 декабря, 04:27
Modified 16 декабря, 04:31
Updated 16 декабря, 04:31
Стартовала серия видимости космического исследовательского комплекса — Международной космической станции (МКС). Увидеть МКС можно было уже сегодня утром, 16 декабря, она начинает движение на юго-западе.
Далее комплекс будет заметен по следующему графику:
В Пермском планетарии обращают внимание, что время видимости МКС — примерное. Оно указано с расчетом, если орбита исследовательского комплекса заметно не изменится.