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Posted 16 декабря, 04:27

Published 16 декабря, 04:27

Modified 16 декабря, 04:31

Updated 16 декабря, 04:31

МКС можно увидеть над Пермью по утрам: когда и куда смотреть

Международная космическая станция в декабре покажется над Пермью

16 декабря 2024, 04:27
Фото: nasa.gov.

МКС можно увидеть над Пермью по утрам: когда и куда смотреть

Исследовательский комплекс всегда движется на восток.

Стартовала серия видимости космического исследовательского комплекса — Международной космической станции (МКС). Увидеть МКС можно было уже сегодня утром, 16 декабря, она начинает движение на юго-западе.

Далее комплекс будет заметен по следующему графику:

  • 17 декабря — 08:04;
  • 18 декабря — 08:50;
  • 19 декабря — 08:02;
  • 20 декабря — 08:48;
  • 21 декабря — 08:01;
  • 22 декабря — 08:47;
  • 23 декабря — 08:01;
  • 24 декабря — 08:46;
  • 25 декабря — 08:00.

В Пермском планетарии обращают внимание, что время видимости МКС — примерное. Оно указано с расчетом, если орбита исследовательского комплекса заметно не изменится.

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#Общество#Пермь#Космос#Мкс#Вселенная
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